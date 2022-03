L’Ajuntament de Ripoll va expressar ahir el seu rebuig a les pintades, enganxades de cartells i adhesius t amb motiu dels actes del Dia Internacional de les Dones al municipi. El consistori ho qualifica d’«actes vandàlics» i recorda que ha afectat parets privades, públiques i a mobiliari urbà, sobretot faroles, baranes, papereres i senyals de trànsit.

«No porten enlloc i ocupen gran part de la tasca diària de la brigada de la neteja, intensificant el treball amb productes agressius i que s’acaben pagant entre tots», assegura l’ajuntament. Afegeix que aquestes accions mostren «un Ripoll brut i deixat que en cap cas és per la manca de cura de la brigada de neteja». El govern municipal recorda que totes aquelles pintades o accions fetes en façanes particulars porten un cost pels propietaris, «que els suposa malmetre la façana per netejar-la i en moltes ocasions pintar-la tota de nou, un fet totalment injust». «Qualsevol persona pot defensar les seves idees, però el que no és tolerable és que per fer-ho s’hagi de malmetre el mobiliari urbà i les parets i façanes de la vila. Aquestes accions fan més mal que bé a la serietat i la contundència a l’hora de posar de manifest unes reivindicacions a favor de la dona», conclou l’ajuntament.