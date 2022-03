Càritas ha aconseguit recaptar més de 86.000 euros a les comarques gironines per donar suport a les víctimes de la guerra d’Ucraïna, que s’enviaran a les Càritas que estan treballant sobre el erreny als punts fronterers amb Polònia, per on passa el gruix de persones refugiades. Segons explica l’entitat en un comunicat, l’emergència humanitària a Ucraïna, que ja ha provocat més de dos milions de persones desplaçades, està «despertant la solidaritat de persones, socis, donants i empreses col·laboradores que estan responent amb donatius arreu de la diòcesi».

A banda d’enviar aquests diners, els equips locals de la diòcesi de Girona estan pendents de l’arribada de persones refugiades a cada municipi, en coordinació amb ajuntaments, altres entitats i les administracions públiques, «per si cal reforçar algun dels serveis d’acollida, necessitats bàsiques o suport jurídic». En aquests moments, Càritas ja té constància de l’arribda d’un nombre «desigual» de persones procedents d’Ucraïna a la diòcesi de Girona, però, segons indiquen, la gran maojria no ha estat derivada encara pels serveis socials als projectes de l’entitat. Tot i això, en alguns casos puntuals, com a Sant Feliu de Guíxols, ja hi ha 27 famílies derivades al servei d’aliments. Sopar solidari al Mas Marroch D’altra banda, l’entitat ha decidit destinar els beneficis del cinquè Sopar Solidari, que se celebrarà el 6 d’abril al Mas Marroch, a l’acollida i acompanyament de les persones vulnerables afectades per aquest conflicte. Mentrestant, l’Ajuntament de Palafrugell ha fet una crida a la població perquè cedeixin habitatges per a famílies refugiades d’Ucraïna. El consistori ha convocat una reunió dilluns a les set de la tarda per abordar el tema. A més, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania comptarà amb un punt d’informació sobre la com es pot ajudar en temes relacionats amb la guerra al país. En aquest sentit, s’oferirà la possibilitat de fer un acolliment en un habitatge sencer o en habitacions de forma il·limitada. En cas que es vulguin acollir famílies, el consistori emplaça a contactar amb la Creu Roja i si es volen rebre menors, fer-ho a través de la DGAIA. Crítiques de Girona Acull D’altra banda, les entitats que formen part de la plataforma Girona Acull han celebrat la «rapidesa» i «agilitat» amb què s’ha donat resposta a l’emergència humanitària d’Ucraïna, però consideren que això evidencia «la discrecionalitat de la solidaritat dels estats europeus». «Es veuen les costures del racisme institucional en el contrast entre les mesures establertes avui i l’absoluta manca de respostes que durant anys s’han donat a les persones que arriben de països del sud global cercant refugi», assenyalen en un comunicat.