El sector de la infermeria fa temps que reivindica la jubilació anticipada voluntària als seixanta anys, una demanda que s’ha accentuat per la sobrecàrrega viscuda durant la pandèmia.

Segons exposa el Col·legi d’Infermeres de Girona (COIGI) en un comunicat, l’activitat professional comporta un «elevat desgast físic, emocional i psicològic» de forma constant al llarg de tota la vida laboral. Això és degut a les càrregues de treball per torns, la manca de conciliació familiar i social no compensada, l’exposició als riscos laborals, el fet que s’hagi de treballar dret moltes hores i el contacte continuat amb la malaltia. A més també cal tenir present que el fet de viure de ben a prop el patiment i la mort, ja que es tracta dels professionals sanitaris que tenen més contacte directe amb el pacient, acaba causant un «desgast» molt elevat ja que requereix una dedicació «extrema».

Per tant, la Junta de Govern del COIGI vol manifestar el seu suport a la proposta de jubilació anticipada i opcional a les infermeres i els infermers a l’edat de 60 anys, com ja es permet en altres col·lectius de la societat que desenvolupen la seva activitat professional al servei de la ciutadania, com ara policies i mestres. La presidenta del Col·legi, Alícia Rey, especifica a aquest diari que «fa anys que ho demanem, però encara no ens havíem posat d’acord per unir-nos». Des del punt de vista personal, «observo moltes treballadores a l’hospital de Figueres de més de 60 anys que tenen un desgast molt elevat, amb horaris que dificulten la conciliació laboral, tenint en compte que a aquesta edat se sol tenir cura dels pares, que ja són grans», concreta.

A part del desgast físic, afegeix que hi ha «perillositat» per l’exposició constant a medicaments tòxics i components vinculats a la quimioteràpia.

Concentració a Madrid

Per tal de reivindicar la jubilació anticipada, una organització formada per treballadors de diferents institucions sanitàries que lluita per aquesta demanda ha organitzat una manifestació demà a Madrid i ha fet una crida a tot el sector sanitari d’arreu d’Espanya perquè s’hi uneixi. D’entrada, la convocatòria està dirigida a tots els treballadors sanitaris, tot i que professionals de la infermeria són els que s’han mostrat més reivindicatius. Els màxims representants del sector lamenta que des del Consell General d’Infermeria s’ha enviat una carta al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per reclamar la jubilació anticipada i encara no han obtingut resposta.

El COIGI ofereix als professionals col·legiats places gratuïtes per viatjar demà a Madrid per tal d’unir-se a la marxa. «La idea va sorgir després que algunes col·legiades mostressin interès per anar-hi i tenint en compte que als busos organitzats des de Barcelona sobraven places», especifica Rey.