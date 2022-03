Desenes de passatgers arribaven ahir a l’aeroport de Girona-Costa Brava a les 10.35 del matí. Venien de Leeds, Anglaterra, i inauguraven la temporada d’estiu , que s’estén entre els mesos de març i octubre. Al llarg del dia també van aterrar vols procedents de Poznan (Polònia), Riga (Letònia), Brussel·les (Bèlgica), Weeze (Alemanya), Bristol (Anglaterra), Frankfurt (Alemanya) , Pisa (Itàlia), Memmingen (Alemanya), Londres (Anglaterra) i Dublín (Irlanda), tots de Ryanair.

Encara que la primavera sembla que no vulgui acabar d’arribar, els passatgers anglesos es mostraven il·lusionats amb la seva entrada a la península i el sol que els donava la benvinguda. «Tenim moltes ganes d’anar a bars i a la platja», assegurava Connie Gallagher, una estudiant de la Universitat de Leeds que va venir amb les seves amigues per aprofitar la setmana de vacances que tenen, tot i que admetia que no aniran a les platges de al Costa Brava sinó a les de Barcelona. «Hem volat fins a Girona perquè és més barat, però anirem a visitar Barcelona», confessava.

És el mateix cas que Victoria Betts, també estudiant, que ha vingut sola uns dies a fer turisme per Barcelona, encara que passarà l’última nit a Girona. D’un lloc a l’altre viatja en transport públic, ja que és l’opció més econòmica en comparació els cotxes de lloguer. «Com que vaig a Barcelona i no em mouré d’allà, no em surt a compte», assegurava Betts mentre esperava l’autobús envoltada d’una desena de turistes més.

Charles Paker i Sophie Carneckr, una parella resident a Huddersfield, una ciutat propera a Leeds, viatjaven a Barcelona per a visitar el germà de Paker, que ja fa tres anys que hi viu. Tot i això, era la segona vegada que volaven a l’aeroport de Girona des de Leeds perquè «a part d’econòmic, és molt més pràcitc», assenyalava Paker mentre afegia que «no tindrem temps de visitar Girona, però és una ciutat que tenim molt pendent».

D’altra banda, Judith Bennington i Natalia Barner van aterrar a l’aeroport grioní per a visitar familiars. Bennington té una cosina que fa gairebé cinquanta anys que resideix a Girona i sempre que pot, la ve a veure. «M’agrada molt, Girona. És una ciutat preciosa i molt acollidora», assenyalava. Al mateix moment, Barner i la seva parella venien a veure les seves dues filles, nascudes a Blanes. «Vam viure durant molts anys a Blanes, i quan les nenes ja van ser grans vam tornar a Anglaterra, però elles s’hi han quedat», explicava amb un castellà gairebé perfecte mentre afegia que no faran turisme perquè «la Costa Brava ja la tenim tota vista». Així, caldrà veure si al pic de l’estiu aquesta tendència de baixar cap a Barcelona canvia i es potencia el turisme de la Costa Brava i Pirineus.

Pel que fa la documentació sobre covid que s’ha de presentar per entrar a l’Estat Espanyol, tots els entrevistats asseguraven que havia estat un procés molt fàcil. «Només has de respondre un formulari de control sanitari i presetnar el passaport covid amb el codi QR», explicava Barner. En cas de no presentar el codi QR que verifica si la persona està vacunada o no, n’hi ha prou en presentar el resultat negatiu d’una PCR de menys de 48 hores, unes restriccions que no han variat pràcticament gens respecte les de l’estiu passat.

Així doncs, l’aeroport grioní va donar ahir per inaugurada la temporda d’estiu amb una dotzena de vols, tots de la mà de Ryanair, l’única aerolínia que manté una activitat regular a la terminal de Vilobí d’Onyar també als mesos d’hivern. De fet, el mes de desembre passat, Ryanair va anunciar que sumaria diverses destinacions noves des de Girona aquest estiu, a més de recuperar quatre rutes que havien deixat d’operar els darrers anys, com París, Riga, Leeds i Knock-Oest d’Irlanda. Al llarg de les properes setmanes també començaran a funcionar els vols de Transavia (que viatja a Països Baixos) i Jet2, que també connecta Girona amb el Regne Unit.