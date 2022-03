El trastorn bipolar, abans anomenat «depressió maníaca», és una malaltia mental que causa canvis extrems a l’estat d’ànim, que comporten des de pujades emocionals, anomenades fases maníaques fins a baixades sobtades, que s’anomenen fases depressives. «Degut a la complexitat i la inestabilitat que presenta, es tracta d’un dels trastorns mentals que costen més de diagnosticar», afirma a aquest diari, l’especialista en salut mental i addiccions, Xavier Fàbregas, qui afirma que «fàcilment es pot confondre amb una depressió o una esquizofrènia o TDAH, depenent de l’estat en què es troba la persona afectada».

De fet, hi ha molts diagnòstics «erronis» i, fins i tot, moltes de les persones que tenen el trastorn estan seguint un tractament que no els toca. «Hi ha molts casos de pacients que van a l’especialista quan estan en fase depressiva i se’ls diagnostica un tractament que només serveix quan estan en aquest estat. El problema ve quan passen molt de temps amb aquest tractament i potser ja estan en una altra fase, amb el perjudici que els pot suposar prendre’s certs medicaments no adequats», especifica.

D’altra banda, també cal tenir present que, amb el pas dels anys, els diagnòstics s’han anat afinant cada vegada més. Actualment, es calcula que gairebé un 2% de la població té trastorn bipolar.

Normalment, el primer episodi sol aparèixer als 18 anys de mitjana. Tot i que la genètica és un punt clau a tenir present, també hi ha factors de risc decisius, com ara el consum de substàncies tòxiques i la presència d’altres malalties físiques, com ara problemes cardíacs i migranyes, entre d’altres.

Fàbregas insisteix en el fet que «és imprescindible prendre consciència de la malaltia i si es fa un control i seguiment adequats, no acaba sent discapacitant». Finalment, lamenta que encara és una malaltia molt estigmatitzada i és important que es visibilitzi de cara a la societat.

Atenció personalitzada

Fàbregas també és director mèdic del Mas Ferriol, una clínica ubicada a Sant Miquel de Campmajor, on tracten el trastorn bipolar entre molts altres trastorns i addiccions a substàncies tòxiques. Compta amb un equip multidisciplinari format per metges, psicòlegs i socioterapeutes experts en addiccions. La clau del centre és la teràpia individualitzada i personalitzada. És per això que només disposen de set places disponibles, mentre que hi ha uns disset professionals que hi treballen. Fàbregas diu que l’estada mitjana és d’entre sis i vuit setmanes i aclareix que és important «trobar un espai d’autoconeixement i rebre un bon diagnòstic, en cas que convingui».