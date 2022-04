El lladre reincident que roba en cotxes de Banyoles segueix portant de corcoll a la policia.

Els Mossos d'Esquadra l'han tornat a detenir aquest dijous i ja acumula 19 antecedents policials.

Aquest home, un veí de Banyoles de 28 anys i nacionalitat espanyola a qui se l'acusa d'un robatori amb força a interior de vehicle.

La nova detenció és per un cas ocorregut aquest dijous. La propietària del vehicle va anar a denunciar ahir el matí els fets als Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Banyoles.

En el seu cas, el robatori va tenir lloc en un aparcament comunitari de la Ronda Monestir de la ciutat. Es va trobar el vehicle amb una de les finestres trencada i li van robar objectes de valor.

Mentre la dona feia la denúncia a la comissaria, uns agents de paisà van presentar-se a la zona amb uns objectes que acaben de requisar al presumpte lladre. La dona en va reconèixer dos de seus: un mòbil i un carregador. Els va poder recuperar.

Motxilla carregada

Els agents de paisà poc abans que l'afectada denunciés el cas van trobar-se amb el presumpte lladre, que ja coneixen molt perquè els fa anar de corcoll des de fa mesos. Van veure que anava amb una motxilla carregada i quan el van interrogar, no va poder acreditar la procedència dels objectes que hi duia, cosa que va aixecar les sospites dels policies.

Davant la certificació que almenys dos dels objectes eren del cotxe assaltat aquest dijous a la Ronda Monestir, l'home va quedar de nou detingut per un nou robatori a interior de vehicle.

Es tracta d'un nou antecedent policial. El jutge malgrat que és un individu amb múltiples antecedents policials, en ser de poca gravetat, l'hauria tornat a deixar lliure, segons la policia.

Cas obert

La investigació policial dels Mossos encara es manté oberta perquè a la motxilla, aquest individu encara hi portava més objectes de valor que no saben d'on procedeixen: una càmera de fotos i un altre carregador.

Aquest lladre ha provocat per exemple, que l'alcalde de Banyoles Miquel Noguer davant la situació d'alarma causada per aquest lladre es reunís amb el president de l’Audiència de Girona, José Isidro Rey Huidobro. A més, arran de la intensitat d'aquest lladre es va anunciar l'increment de controls policials. De fet, Policia Local i Mossos d'Esquadra treballen coordinats per posar-hi fre.

Aquest lladre havia estat detingut per part de Mossos i Policia Local el mes de març per dos fets més: el dia 19 i el 25. Ara, prop d'un mes després se li ha pogut acreditar un altre robatori.

Pels fets, també va quedar en llibertat amb càrrecs.