Els regidors Fina Surina i Daniel Balés han abandonat l’equip de govern de JxCat a Besalú, encapçalat per Lluís Guinó, però mantindran la seva acta i passaran a ser no adscrits. Surina explica que la decisió s’ha pres perquè «són moments de canvi» i «era el moment de fer coses diferents», mentre que Guinó apel·la a la «resiliència i continuïtat», mostra la voluntat d’acabar el mandat i recorda que Junts continua tenint majoria al plenari.

Segons recorda Televisió d’Olot, Surina i Balés no són els primers en abandonar l’equip de govern de Besalú durant aquest mandat: quatre dels vuit regidors que en formaven part han deixat l’acta per diferents motius. Tal i com indiquen, la decisió de Surina no tindrà conseqüències sobre les seves funcions al Consell Comarcal de la Garrotxa, on continuarà com a vicepresidenta d’Acció Social, dins del grup de Junts per Catalunya.

Surina explica que tant ella com Balés van deixar la setmana passada les seves responsabilitats a l’equip de govern, però continuaran exercint com a regidors a l’oposició. Surina recorda que fa anys que portaven anys treballant pel poble des de l’equip de govern, però ara han valorant que «arribat el moment de fer coses diferents». De tota manera, assegura que no ara mateix no és el moment de pensar en el futur o plantejar una possible alternativa: «Només ens plantegem acabar el que queda de legislatura», indica Surina, que també descarta que hi hagi cap possibilitat de moció de censura sobre la taula.

Surina recorda que aquest últim mandat ha estat especialment complicat, amb fenòmens com el temporal Gloria, la Covid-19, els problemes que pateixen moltes famílies i, ara, les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Per això, la seva decisió està motivada per qüestions com la manera de treballar en xarxa o l’organització de grup, tot i que no ha volgut entrar en més detalls.

Mentrestant, Guinó afirma que treballaran per acabar el mandat i que ara nomenaran nous tinents d’alcaldia. El batlle apel·la a la seva capacitat de resiliència i a la voluntat de seguir treballant, i subratlla que JxCat encara continua tenint majoria al plenari municipal.