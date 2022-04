La Diputació de Girona participa en el projecte europeu LIFE AgroForAdapt que avaluarà quines accions es poden dur a terme per adaptar l'agricultura, la ramaderia i la gestió forestal al canvi climàtic. Per fer-ho, de moment han apostat per combinar arbres i arbustos amb cultius i també les pastures en terrenys que tenen usos forestals. Durant cinc anys s'observarà quins canvis hi ha en aquests terrenys que participen en el projecte per veure si es transformen en zones més resilients a sequeres i incendis forestals i afavoreixen la biodiversitat. La Diputació de Girona provarà aquestes mesures en 85 hectàrees de terreny que estan repartides entre Monells (Baix Empordà) i Cassà de la Selva (Gironès).

El projecte LIFE AgroForAdapt consisteix a trobar una manera de garantir la viabilitat dels sectors agraris, ramaders i forestals davant de les conseqüències derivades pel canvi climàtic. Segons el punt de vista de la Diputació de Girona, els sistemes agroforestals són una combinació de vegetació llenyosa en terrenys agrícoles o ramaders que ofereixen beneficis als productors per les interaccions que es produeixen. Per una banda, hi ha la combinació d'arbres i arbustos en cultius agrícoles. Per l'altra hi ha el pasturatge en terrenys que tenen usos forestals. Els ecosistemes impliquen un aprofitament més eficient dels recursos com ara la llum, l'aigua o els nutrients del sòl que permeten augmentar la productivitat de les finques.

A més, s'ha comprovat que aquests sistemes combinats permeten protegir el sòl, augmentar la biodiversitat i reduir els impactes que poden tenir les sequeres o la vulnerabilitat dels terrenys davant d'un incendi forestal. Això els transforma en extensions molt més resilients a l'emergència climàtica que els sistemes convencionals d'agricultura, ramaderia i silvicultura (usos forestals). El projecte preveu diverses actuacions en 85 hectàrees de la demarcació. En concret es treballarà en 16 hectàrees de conreu que gestiona l'IRTA a Monells. En aquesta finca de Camps i Armet es plantaran arbres i arbustos propis del paisatge del Baix Empordà als marges per potenciar la biodiversitat i contribuir a la productivitat.

Per altra banda, també s'actuarà en 49 hectàrees de bosc que gestiona la Diputació de Girona a Monells i en 20 hectàrees de la finca de Can Vilallonga, a Cassà de la Selva. Aquest segon tipus d'accions fomentaran la pastura extensiva per reduir incendis forestals. Es tracta d'introduir els ramats de bestiar en boscos per reduir la vulnerabilitat en cas d'incendi forestal, al mateix temps que es dona un valor afegit a la carn dels animals, quan es vengui per al consum alimentari. El projecte va arrencar l'octubre i s'allargarà durant cinc anys. Al principi es farà un disseny i la implementació dels sistemes demostratius. Més endavant es crearan eines i publicacions amb l'objectiu que aquests projectes es puguin replicar en altres espais. El LIFE AgroForAdapt treballarà en més de 800 hectàrees de Catalunya, Castella i Lleó i la part mediterrània de França. En aquesta setantena de finques incloses en el projecte s'avaluarà com evoluciona la productivitat i rendibilitat, la vulnerabilitat en cas d'incendi i sequera, el balanç de carboni i la biodiversitat, entre altres aspectes.