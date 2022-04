Cinc entitats públiques del Ripollès, la Garrotxa, Osona i el Moianès treballaran conjuntament per buscar noves fórmules per impulsar l’ocupació i la formació i afavorir el desenvolupament local del territori. En concret, es tracta del Consell Comarcal del Ripollès, l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, l’Ajuntament de Manlleu, el Consell Comarcal del Moianès i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Sota el nom de Projecte Vitamina, s’ha creat un grup motor amb dotze agents locals dels àmbits de la promoció econòmica, la funció pública, l’educació i l’ocupació. Tots els representants de les entitats van coincidir ahir en que els territoris que apleguen el projecte tenen connexions «naturals» de fa molts anys i també vies de comunicació compartides. Una realitat molt similar, van assenyalar, que els servirà com a punt de partida per traçar noves línies d’acció per impulsar el desenvolupament local i l’economia d’un espai que engloba 140.000 habitants, de les quals 60.000 són treballadors actius. Sectors com l’alimentació o les cures seran alguns dels àmbits estratègics que es treballaran, entre d’altres.

La iniciativa està impulsada per les cinc entitats públiques però també preveu la participació del sector privat. L’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, va remarcar que cal adaptar la demanda de nous perfils professionals que busquen les empreses amb l’oferta formativa per poder donar resposta a una «economia molt canviant». També va admetre que cada cop «miren més» el que fan territoris veïns i aquest projecte, va dir, encaixa amb aquesta línia de treball transversal i supramunicipal. Per la seva banda, el conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Ripollès, Ramon Roqué, va posar l’accent en la necessitat de treballar en reptes com la fixació de la població al territori amb noves oportunitats laborals i econòmiques. Una idea que també va compartir el president del Consorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura, Marçal Ortuño, que va afegir que la realitat d’aquests territoris inclosos no es pot comparar amb la d’altres àmbits com el metropolità o el Pirineu.

Coneixements «transferibles»

La tècnica d’estratègia i comunicació del Consell Comarcal del Moianès, Anna Gabriel, va detallar que també es faran entrevistes amb experts del sector, arribant a comptar amb una cinquantena d’agents, entre empreses, associacions i entitats. Les conclusions i les principals línies d’actuació es donaran a conèixer en unes «jornades d’intel·ligència» que se celebraran el 3 i 4 de juny, que serviran per posar en comú tot el treball que s’ha fet. Segons Gabriel, confien que seran unes coneixements «transferibles» i aplicables també a altres punts del territori.

Des de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, la seva gerent, Ariadna Villegas, va remarcar que aquest projecte és «una llavor» que els ha de servir per a seguir avançant en noves maneres de treballar conjuntament per a abordar «reptes compartits».

El Projecte Vitamina compta amb un pressupost total de 50.000 euros, dels quals 40.000 euros provenen d’una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).