La granja Can Suari de Cornellà de Terri ha guanyat el 38è concurs de canals porcines del Mercat del Ram de Vic. El veredicte s’ha donat a conèixer aquest dissabte i ha estat el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, qui ha lliurat el premi al guanyador. Per primera vegada les canals porcines no penjaven físicament dels expositors, sinó que els porcs es van recollir una setmana abans per fer-ne un estudi més rigorós. La granja el Verinal de Tona s’ha endut el premi ‘Qualitat de Carn’, mentre que la Granja Arnau d’Artesa de Segre ha guanyat el títol ‘Qualitat de Canal’. Un degoteig constant de visitants ha omplert el recinte firal durant tot el matí per participar a la Casa de Pagès i veure de prop la mostra de bestiar.