El nombre de sol·licituds per accedir a un habitatge de protecció oficial a la província de Girona es va duplicar en només un any, entre 2020 i 2021. Segons dades del departament d’Habitatge de la Generalitat, l’any passat es van registrar 2.552 peticions a la demarcació, mentre que l’any anterior havien estat 1.199. De fet, la xifra de 2021 va ser rècord a Girona, ja que mai fins ara s’havien arribat a superar les 2.000 peticions en un any. En total, el nombre de persones que estan inscrites en aquest registre -ja que una sol·licitud, si no és resolta, es pot mantenir d’un any a l’altre- ascendeix a 4.125, segons aquestes dades de 2021.

Per comarques, el Gironès -que és la més poblada- és la que compta, amb diferència, amb un major nombre d’inscrits en el registre: un total de 1.618 persones. En segon lloc es troba el Baix Empordà, amb 749 peticions, i la tercera posició és per a l’Alt Empordà, amb 506 sol·licituds. Molt a prop se situa la Garrotxa, on hi ha acumulades 483 demandes, i la Selva, on se n’acumulen 456. Finalment, les comarques on s’han rebut menys peticions són el Ripollès (157), el Pla de l’Estany (99) i la Cerdanya (63).

Segons les dades del govern català, a la província de Girona s’han acumulat, des de que es va posar en funcionament el registre de sol·licituds d’habitatge protegit, 16.406 peticions. D’aquestes, una quarta part han estat acceptades i per tant consten com a inscrites, mentre que només un 1,89% s’han denegat. També hi ha un 2,63% de peticions que en aquests moments es troben en tràmit i gairebé un 70% que en el seu moment es van fer però que no s’han renovat, de manera que han acabat caducant.

El perfil: mitjana edat i espanyols

Al conjunt de Catalunya, el perfil de sol·licitant d’habitatge de protecció oficial és, majoritàriament, el de persones de mitjana edat (entre 35 i 65 anys), i hi ha més dones (55%) que homes (45%). El perfil més habitual són els d’unitats familiars unipersonals -és a dir, una persona sola-, tot i que un 9% són procedents de famílies nombroses. També n’hi ha un 5% que han estat emeses per famílies monoparentals (és a dir, un progenitor i un o diversos menors d’edat al càrrec). D’altra banda, entre els sol·licitants hi ha moltes més persones de nacionalitat espanyola (75%) que estrangera (24%).

La immensa majoria de peticions (fins a un 87%) demanen poder accedir a habitatges de lloguer amb opció a compra. També hi ha un 44% de peticions per a habitatges de lloguer, mentre que un 36% són per a pisos de propietat. També es pot observar que només un 1% de les sol·licituds són per a habitatges d’ús adaptat.