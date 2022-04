Girona busca notaris. Ho deixa clar la resolució publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, on el Departament de Justícia de la Generalitat anuncia un concurs per cobrir les deu notaries vacants que hi ha a la província de Girona.

Les vacants estan repartides a tota la província, però la majoria no van aconseguir cobrir la plaça en l’anterior convocatòria. És el cas de notaries situades a Olot, Camprodon, Hostalric, Besalú, Castelló d’Empúries i Girona. N’hi ha tres que surten a concurs per trasllat del notari que cobria la plaça (la Bisbal d’Empordà, Torroella de Montgrí i Cadaqués), i en el cas de Vidreres es convoca perquè el notari que l’ocupa està d’excedència.

En les resolucions del BOE on es convoquen concursos per cobrir places de notaris és habitual que un gruix de les vacants s’expliqui per haver estat «deserta en concurs precedent». No és fàcil, doncs, atraure notaris.

La Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública del Departament de Justícia té la potestat per convocar, administrar i resoldre concursos per cobrir places notarials. I de manera conjunta amb el Ministeri de Justícia, es convoquen un parell de concursos l’any per cobrir vacants. I de les notaries que esperen ser cobertes, n’hi ha quatre que fa prop de tres anys que vaguen de concurs en concurs, apareixent en la mateixa llista. Són notaries de Girona, Hostalric, Camprodon i Olot.

A Catalunya la llista de vacants s’enfila a 54. I d’aquestes, 27 ja ho estaven en l’anterior concurs celebrat el novembre.

Els requisits per accedir al concurs són, en primer lloc, presentar la sol·licitud a la Direcció General abans que s’acabi el termini, indicar en ordre de preferència les notaries demanades, així com la categoria notarial de l’aspirant. A més, per tal de poder optar a un concurs, ha d’haver transcorregut un any des que el notari hagi pres possessió de l’última notaria.

Notaries de primera i tercera

Hi ha notaries de primera, segona i tercera categoria, depenent de si està situada en una capital de província, l’activitat econòmica de la zona o el volum de la població a la qual el notari presta servei, entre altres. Els notaris són alhora funcionaris públics i professionals del Dret, i la seva funció és exercir a fe pública notarial, tal com deixa clar el Reglament Notarial. Per accedir al cos cal superar unes oposicions, i un cop dins ocorre com altres cossos de l’Estat, que pugen de categoria gràcies a barems com ara l’antiguitat o els mèrits. El seu lema prové d’un poeta romà, Sext Aureli Properci, que va deixar escrit: «Nihil prius fide», és a dir, «res més important que la fe».

El concurs es resoldrà prop d’un mes. Caldrà veure quines notaries aconsegueixen cobrir la seva vacant, i si alguna continuarà vagant de concurs en concurs esperant que un notari les reclami.