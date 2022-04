L’aeroport de Girona-Costa Brava ha començat a millorar les seves dades durant aquest mes de març, tot i que encara queda lluny de les xifres de 2019. Segons l’informe publicat ahir per Aena, per les instal·lacions de Vilobí van passar 27.217 persones durant el tercer mes de l’any, tenint en compte que el dia 27 Ryanair va donar el tret de sortida a la seva temporada d’estiu, fet que suposa un fort increment en el nombre de vols. Això suposa un creixement del 3728% respecte el nombre de passatgers de març de 2020, any en què l’aerolínia irlandesa va decidir no operar durant els mesos d’hivern i que, per tant, va deixar sense vols comercials la terminal de Vilobí. Tot i això, la xifra de març a l’aeroport de Girona encara es troba un 32,8% per sota el mateix mes de 2019. En global, si es mira l’acumulat d’aquest primer trimestre de 2022, per l’aeroport de Girona hi han passat la meitat de viatgers que durant el primer trimestre de 2019, abans de la pandèmia. En total, entre els mesos de gener, febrer i març han utilitzat l’aeroport 54.167 persones.

Però malgrat que el nombre de viatgers es recupera de forma considerablement lenta, la xifra d’operacions -és a dir, enlairaments i aterratges- sí que ha crescut durant aquest mes de març. En total, se n’han registrat 887, el que suposa un creixement del 10,0% respecte el març de 2021 i fins a un 51,4% en relació el mateix mes de 2019. I la mateixa tendència s’observa si es miren les dades globals del primer trimestre: a Vilobí s’han realitzat 3.160 operacions, que representen un increment del 55,2% respecte els tres primers mesos de 2021 i de fins al 75,1% en relació al mateix període de 2019. Per tant, les estadístiques indiquen els vols s’estan recuperant, però en molts ocasions no van plens i és per això que les xifres de passatgers no arriben a les que hi havia abans de la pandèmia. En aquests moments, Ryanair es troba ja operant la seva temporada d’estiu -durant la qual oferirà més d’una trentena de vols-, que va començar el 27 de març. El 7 d’abril va reprendre les seves operacions Transavia, que ofereix diverses connexions setmanals amb Amsterdam i Rotterdam, i està previst que entre finals d’abril i principis de maig torni a operar la britànica Jet2, que durant els dos darrers anys no ha volat a Vilobí per la pandèmia. Alemanys i italians Pel que fa a les nacionalitats, els principals usuaris de l’aeroport durant aquest mes de març han estat els alemanys, amb 5.025 passatgers. En segon lloc, però amb molt poca diferència, s’han situat els visitants procedents d’Itàlia (4.909 persones), seguits dels belgues (3.959) i els britànics (3.948). Aquestes nacionalitats coincideixen amb les rutes que ha tingut operatives Ryanair durant la temporada d’hivern, que va finalitzar el 28 de març. Finalment, en relació al transport de mercaderies, les instal·lacions de Vilobí registren una tendència a l’alça, ja que durant el mes de març es van transportar 6.189 quilos, el que suposa un creixement del 227% respecte el mateix mes de 2021 i un 316% més que el 2019.