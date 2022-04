Aquesta setmana l’entitat Support-Girona ha celebrat 19 anys i, per commemorar-ho, ha estrenat un documental en què a través de testimonis de persones acompanyades per l’entitat expliquen el mecanisme de l’assistència, una nova mirada de suport basada en els drets humans i el respecte a la voluntat i preferències de les persones, deixant enrere la incapacitació i la tutela, conceptes eliminats de l’ordenament jurídic per a les persones majors d’edat. La llei va entrar en vigor fa sis mesos i té com a objectiu donar més empoderament a les persones amb discapacitat.