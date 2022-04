És Setmana Santa, això és sinònim de gent al medi natural i sovint de rescats.

Aquest dissabte els Bombers ja n'han hagut de fer dos a les comarques gironines i que han mobilitzat els Grae amb l'helicòpter.

El més recent és el que ha tingut lloc cap a la una de la tarda a Llanars. Una nena de set anys ha patit una caiguda quan anava en bicicleta per un camí de terra entre Camprodon i Llanars.

Ha resultat ferida i era una àrea inaccessible per arribar-hi una ambulància. Per aquest motiu, els Bombers han activat els Grae amb l'helicòpter i l'han auxiliada.

Un cop localitzada, l'han estabilitzada i l'han transferida a una ambulància del SEM que els esperava per traslladar-la a un centre de salut. La nena no presentava ferides greus, sinó diversos cops, segons els Bombers.

Rescat a Begur

D'altra banda, cap a dos quarts d'onze del matí, els Bombers han hagut de rescatar una dona de 56 anys en una pista forestal de la muntanya de Ses Felugues de Begur. La dona no es trobava bé i no podia seguir el camí i per això, el marit ha alertat els serveis d'emergència. Els Bombers l'han localitzada, immobilitzada i posteriorment, l'han portat amb l'helicòpter fins on l'esperava el SEM, que l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta.