El jutjat Social 3 de Girona ha atorgat a una veïna de Cassà de la Selva un permís de maternitat de 32 setmanes després que la Seguretat Social li denegués. La demandant és mare i única progenitora de dos bessons, i per la seva condició de família monoparental podrà encadenar el seu permís de 16 setmanes amb les 16 que li pertocarien al segon progenitor.

Es tracta d’una sentència pionera a Girona, ja que, de fet, la legislació no preveu l’ampliació d’aquest permís a famílies monoparentals. Hi ha pocs precedents similars a l’Estat, i els pocs jutjats que han donat la raó a les famílies monoparentals ho han fet emparant-se en la Convenció dels Drets del Nen de les Nacions Unides.

La demandant va demanar l’ampliació del permís de maternitat entenent que són els dies que correspondrien a un segon progenitor, però la Seguretat Social va desestimar-ho perquè no està regulat. El cas ha arribat als jutjats més d’un any després que naixessin els dos fills. «La jutgessa determina que l’interès superior del menor és el que ha de prevaldre a l’hora d’aplicar la llei de la Seguretat Social», explica l’advocat que ha dut el cas, Víctor Sanz. «Nosaltres entenem que les famílies monoparentals tenen un perjudici respecte de les que tenen dos progenitors, ja que pel fet de ser un únic progenitor no poden allargar el permís. Això és una discriminació», explica. I efectivament, aquesta és la mateixa paraula que ha utilitzat la jutgessa a l’hora de descriure aquesta casuística. La llei de la Seguretat Social, diu. «discrimina els fills nascuts en famílies monoparentals, ja que només gaudeixen de 16 setmanes mentre que les de dos progenitors en tenen 32». Això «contradiu» la Convenció dels Drets del Menor de les Nacions Unides, que assenyala que les prestacions de la Seguretat Social s’han de concedir tenint en compte els recursos i la situació del nen i dels seus cuidadors.

La jutgessa fa seus els arguments de la sentència pionera en aquesta qüestió, que és del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, on també indica que la legislació, tal com està ara, és discriminatòria per la dona i per l’assoliment de la conciliació familiar.

També parla dels nous models de família introduïts a partir dels anys 70 i com des de llavors les famílies monoparentals han passat a ser una realitat que el 2019 ja superava els 1.800.000 casos a l’Estat.

La sentència gironina arriba just després de la dictada per un jutjat barceloní, que ha atorgat 28 setmanes de permís a una mare amb un fill. En aquest cas s’ha restat les sis setmanes que per llei ambdós progenitors han de fer de forma conjunta.

Llei discriminatòria

«Si una llei és discriminatòria, els jutjats han d’elevar una qüestió al Tribunal Constitucional, però cap ho ha fet, els pocs que han atorgat els permisos no han fet el pas perquè es modifiqui la legislació», manifesta el lletrat. «La legislació de la Seguretat Social està feta per emparar només el model tradicional de família», subratlla, «i és una opció que encara que sigui minoritària no hauria de tenir limitacions per qui la pren», resol.

La sentència encara no és ferma, i la Seguretat Social encara pot recórrer la resolució. De fet, Sanz diu que encara que no recorri, a l’hora d’executar el permís la cosa es complica, perquè la base reguladora de la prestació no està determinada. «La burocràcia administrativa no ho fa fàcil i de vegades es denega la prestació», sosté. Per ara, cap de les sentències que s’han emès a favor del permís doble han generat jurisprudència. De moment, el PP ha presentat una proposta de Llei al Congrés dels Diputats per ampliar el permís per famílies monoparentals fins a 10 setmanes més.