Més de 1.700 famílies gironines, clientes d’Endesa, a qui tocaria renovar el Bo Social fins a finals d’any, s’estalviaran de fer-ho. Segons assenyala l’empresa, aquesta és una de les aplicacions pràctiques del nou decret llei 6/2022, que modifica aspectes clau d’aquesta ajuda, que té com a objectiu protegir les llars considerades vulnerables per les seves condicions socioeconòmiques.

A les comarques gironines, a dia d’avui hi ha 8.684 famílies que estan adherides al Bo Social, el que suposa unes 200 més que al tancament de 2021. D’aquestes, segons informa la companyia, unes 4.700 són vulnerables i compten amb una rebaixa del 60% en la seva factura de consum elèctric, mentre que prop de 4.000 són vulnerables severes i gaudeixen d’una reducció del 70%. Aquestes descomptes estaran vigents fins al proper 30 de juny. A partir de llavors, els descomptes tornaran a ser del 25% pels clients vulnerables i del 40% pels vulnerables severs, tal com estableix la normativa.

Segons explica Endesa, fins a finals de març, totes les persones beneficiàries d’aquest descompte -excepte les famílies nombroses, que estan subjectes a la vigència del carnet- havien de tramitar una sol·licitud de renovació cada dos anys per verificar que continuaven complint els criteris d’assignació definits pel Govern central per tal de poder mantenir el descompte en la factura elèctrica. A partir d’ara, en canvi, la renovació serà automàtica sempre que es continuïn complint els mateixos requisits. Això vol dir que totes les persones que l’havien de renovar fins a finals d’any -un 60% a qui els vencia aquest 2022 per criteris de renda- no hauran de fer cap tràmit, ja que des d’Endesa es farà directament la comprovació amb el Ministeri de Transició Ecològica, que és qui acaba resolent si es pot continuar percebent l’ajuda.

La mesura implica que tots els consumidors que s’acullen al Bo Social a partir del 31 de març tenen dret a pròrrogues automàtiques cada dos anys de forma indefinida. Dos mesos abans del venciment, un equip especialitzat verificarà si se segueixen complint els requisits i informarà el client del resultat.

D’altra banda, els que gaudien de l’ajuda abans de l’entrada en vigor de la nova normativa tindran una pròrroga automàtica de dos anys un cop finalitzat el període de percepció. Dos mesos abans del següent venciment, Endesa els avisarà perquè puguin presentar la sol·licitud i la nova documentació acreditativa en ase als nous requisits. A partir d’aquell moment, les renovacions també passaran a esr automàtiques cada dos anys, sempre que segueixin complint les condicions.