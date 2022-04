Aquesta setmana es realitza una campanya policial per reduir les distraccions durant la conducció. Agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals faran controls sobre aquest tema i també de compliment dels semàfors.

El Servei Català de Trànsit assegura que l'any passat les distraccions van continuar sent la primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes, per davant de la infracció d’una norma de circulació, l’errada del conductor i la velocitat inadequada.

Accions com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS van ser darrere d’un 23,5% de la sinistralitat, és a dir, un de cada quatre accidents amb víctimes.

Fins aquest diumenge es fa aquesta campanya que l'any passat -el novembre- va acabar amb la imposició de 2.790 sancions, de les quals 1.573 van ser per la manipulació del mòbil i altres sistemes de comunicació i 154 per conduir utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l'atenció permanent a la circulació. També es van posar 1.063 denúncies per incompliment de les obligacions indicades per un semàfor.

Sis punts del carnet

Les distraccions causades per l’ús dels telèfons mòbils són les més esteses i incrementen considerablement el risc d’accidents de gravetat. Des de Trànsit recorden que arran dels darrers canvis normatius ha augmentat la pèrdua de punts fins a 6 (abans 3) per usar el mòbil, subjectant-lo amb la mà, durant la conducció.