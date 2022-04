L'Ajuntament de Ripoll ha emès una queixa per la modificació d'horaris i freqüències de la línia R3 que connecta la ciutat amb Barcelona des d'aquesta setmana. Denuncien la supressió del tren matinal directe i el de la tarda, unes connexions molt utilitzades per estudiants i treballadors. Aquests canvis s'inscriuen en la decisió de Renfe i la Generalitat de "redissenyar" les línies que passen per plaça Catalunya, com és el cas de l'R3, "aprofitant el gruix de les obres" que coincideixen a la xarxa ferroviària. Traslladaran la queixa al conseller de Territori i Polítiques Digitals Jordi Puigneró i a altres organismes per demanar millores en la connexió al Ripollès.

L'escrit, aprovat per la Junta de Govern Local, també recull la supressió de la compatibilitat amb el transbordament internacional a la Tor de Querol per enllaçar amb la SNCF cap a Tolosa i París als vespres i en l'altra direcció als matins. Segons una primera resposta rebuda des del Departament de Territori i Polítiques Digitals, ja s'ha contactat amb la SNCF i s’està pendent de fer canvis d'horaris per intentar ajustar la interconnexió a la Tor de Querol. Pel que fa al tren directe que s'ha perdut, des de la Generalitat asseguren que s’analitzarà la situació amb l'operador ferroviari Renfe, per si les afectacions per les obres permeten tornar-lo a programar. La queixa també es compartirà amb altres ens i organismes perquè s'hi sumin i efectuar més pressió sobre Renfe i Rodalies. Concretament, s’ha acordat compartir-la amb els consells comarcals del Ripollès, de la Cerdanya i d'Osona, amb la Xarxa C-17. Així mateix, es farà arribar al responsable de Rodalies a Catalunya i a la presidenta de Renfe a Catalunya. Jordi Munell també va avançar durant el darrer ple que, quan s'interrompi la línia R3 pel desdoblament a la Garriga durant el 2023 – per un període de dos anys – s’haurà de tenir "molta paciència". Malgrat tot, va remarcar que, un cop finalitzats, contribuiran a una millor competitivitat del ferrocarril de l’R3 i el futur de la mobilitat sostenible.