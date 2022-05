La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborat una llista de 70 jutjats que creu que és «imprescindible» que es posin en marxa enguany, i dels quals dos són a les comarques gironines.

Concretament, insta a crear un nou jutjat de primera instància als jutjats de Girona -seria el de primera instància 8-, i també considera prioritari un nou jutjat mercantil, que seria el 2. Pel que fa a la resta de Catalunya, en demana 10 més, entre els quals a Tarragona, Badalona, Granollers o l’Hospitalet de Llobregat, quasi tots de primera instància.

La llista de la Comissió s’ha elaborat a partir dels informes que ha rebut prèviament de l’Audiència Nacional i dels Tribunals Superiors de Justícia, que han posat de manifest que la llista de noves unitats judicials necessàries s’eleva de fet a 176. D’aquests, la Comissió n’ha seleccionat els 70 més importants.

La necessitat de crear nous òrgans judicials a la província ha sigut una demanda constant des de fa anys; el president del TSJC Jesús María Barrientos ho va reiterar durant la presentació l’any passat de la memòria judicial anual. També va manifestar-ho fa uns mesos a aquest diari el president del Consell de l’Advocacia Catalana i Degà del Col·legi de Figueres, Joan Ramon Puig, que va posar de manifest el dèficit de jutjats que hi ha a Figueres, i de la necessitat de desdoblar les jurisdiccions perquè hi hagi òrgans civils i d’instrucció.

L’últim nou òrgan que es va endegar a la demarcació va ser el 2020, quan es va posar en marxar el primera instància 7 de Girona, que té competències en matèria de família. Aquesta necessitat de comptar amb més espai provoca un col·lapse als òrgans judicials que l’any passat va deixar més de 51.000 assumptes pendents de tramitar.

La Generalitat té competències per habilitar i dotar de personal funcionari els jutjats, però la creació de nous jutjats -tenint en compte que els concursos per proveir jutges, fiscals i lletrats de l’administració de justícia depenen de l’Estat- és competència del Govern de l’Estat. Des que va assumir les competències el 1996, la Generalitat ha habilitat i dotat de recursos humans i materials una seixantena de nous jutjats des de l’any 1996.

Nous jutjats a Santa Coloma

D’altra banda, la comissió de Justícia del Parlament va aprovar ahir traslladar els jutjats de Santa Coloma de Farners a una nova seu, que primer serà de lloguer, fins que l’Ajuntament i el Departament de Justícia ultimin quin serà el seu espai definitiu.

La resolució s’ha aprovat arran d’una proposta de resolució del grup parlamentari dels Socialistes-Units per Avançar. Actualment, els jutjats de Santa Coloma es reparteixen en dos edificis situats a uns 500 metres un amb l’altre, els quals acullen quatre jutjats d’instrucció i primera instància. La resolució aprovada preveu un segon punt perquè el Departament requereixi a l’Ajuntament que en sis mesos posi a disposició un solar adient per construir els nous jutjats.

Fa tres anys el Departament va iniciar la tramitació de licitació d’un lloguer per ubicar una nova seu judicial, que va resultar deserta. En tot cas, en la programació per aquests tres anys vinents no està prevista la construcció d’una nova seu judicial a Santa Coloma.