La Ponència d’Energies Renovables considera que l’emplaçament previst per al parc eòlic Comptador, que comptaria amb vuit aerogeneradors entre Garriguella i Pedret i Marzà per generar 49,6 MW de potència, no és viable, ja que afectaria a dues espècies d’aus: el xoriguer petit i l’àliga cuabarrada. La Ponència, doncs, ha tingut en compte les observacions de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, que anaven en aquest sentit, i ha qualificat la ubicació del parc com a «no compatible».

En el seu escrit, la Secció de Biodiversitat i Medi Natural adverteix que l’emplaçament escollit per al parc eòlic causarà afectacions «significatives» a dues espècies «clau» com són l’àliga cuabarrada i el xoriguer petit. Segons el seu informe, els aerogeneradors se situarien dins de l’espai l’espai vital d’una parella d’àguila cuabarrada i es trobarien molt propers a zones de reproducció i alimentació del xoriguer petit. Segons assenyala la Secció de Biodiversitat, la principal afectació que pot tenir un parc eòlic sobre la població de l’àguila cuabarrada és la pèrdua d’hàbitat, tenint en compte que es produeix un efecte de buit en l’ús del territori ocupat pel parc eòlic. Alhora, també es produeix un increment del risc per col·lisió pels aerogeneradors i electrocució per les línies elèctriques d’evacuació de l’energia generada que travessen gran part de la àrea crítica. D’acord amb les dades actualitzades dels estudis de seguiment de la parella d’àguila cuabarrada que ocupa el sector de cria de Llançà-Port de la Selva, l’emplaçament d’alguns dels aerogeneradors proposat seria «incompatible» amb el Document de criteris per compatibilitzar les energies renovables amb la conservació de l’àliga cuabarrada i de l’àliga daurada, elaborat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Pel que fa al xoriguer petit, si es tenen en compte els criteris fixats pel Servei de Fauna i Florade la Generalitat, es considera com a incompatible la instal·lació d’aerogeneradors al voltant del polígon definit a l’entorn dels 3 quilòmetres del límit de l’àrea de reproducció i les seves zones d’alimentació. En el cas del parc eòlic Comptador, la totalitat dels aerogeneradors proposats es troben en aquesta situació durant el període de presència de l’espècie, que va des del mes de febrer al mes d’agost. Per tot, la Ponència de Renovables reunida el 23 de febrer va aprovar un acord segons el qual, d’acord amb la consulta efectuada a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, es considera que «no és compatible la instal·lació del parc eòlic Comptador en aquest emplaçament, donada l’afectació a les zones de reproducció i alimentació del xoriguer petit i la seva situació envers les zones crítiques de l’àliga cuabarrada».