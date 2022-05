Les set àrees de compostatge comunitari del Pla de l’Estany van generar més d’una tona i mitja de compost madur durant el 2021. En concret, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany especifica que es van extreure un total de 1.636 quilos de compost madur.

A finals del 2016, les localitats de Crespià, Esponellà, Palol de Revardit i Sant Miquel de Campmajor es van sumar al compostatge comunitari. Així, es va definir que el compost seria la via exclusiva per a tractar la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). Els veïns, doncs, enlloc de llençar els seus residus orgànics en contenidors, els havien de portar a les àrees de compostatge comunitari. En total es van instal·lar set àrees de compostatge amb contenidors de 700 litres de capacitat, una operació que va tenir un cost de 30.000 euros, subvencionats per l’Agència de Residus de Catalunya i el Ministerio d’Agricultura.

L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l’Estany valora «molt positivament» el funcionament d’aquestes àrees de compostatge, tot i que reconeix que «no tots els veïns en feien ús».

La implantació del nou sistema de recollida de residus, però, farà desaparèixer aquestes àrees comunitàries a Esponellà, on es passarà al model porta a porta, i a Palol de Revardit i Sant Miquel de Campmajor, on els residus es recolliran en àrees tancades. Amb tot, des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany es continuarà fomentant el compostatge domèstic, que actualment compta amb 568 compostadors repartits en diversos punts de la comarca. L’ens preveu que, arran del nou sistema de recollida de residus, hi hagi un increment en la recollida d’orgànica aquest 2022, a la que «s’hi haurà de sumar la previsió de 1.000 quilos que s’extrauran dels compostadors». A més, afirmen que «amb l’ús de camions bicompartimentats, la recollida de la FORM serà més eficient i es generaran menys gasos d’efecte hivernacle».