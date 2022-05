«Fins l’arribada de l’ajuda de la UE, només podíem repartir 260 grams diaris per persona»

Quin és l’estat de salut de les reserves del Banc dels Aliments de Girona?

En aquests moments és molt bo. Acabem de rebre 400.000 quilos d’aliments procedents de les ajudes de la Unió Europea, que es començaran a repartir al llarg de les properes setmanes. Això farà que, en quinze dies, les 91 entitats beneficiàries tinguin abundància d’aliments.

Una ajuda, però, que arriba més tard del que estava previst.

Sí, normalment la rebíem al llarg del primer trimestre.

Un contratemps que ha tensat encara més l’engranatge, tenint en compte les xifres del Gran Recapte. Li van saber greu els resultats?

Molt, perquè vam recollir pràcticament la meitat que l'any anterior. La causa, no la sabem exactament. Però el que sí que és cert és que a l'inici de la pandèmia la ciutadania estava molt motivada en donar, després cadascú ha hagut de procurar més de portes endins. I s'ha vist que la gent prefereix donar aliments físics que diners, hi desconfia més.

Han hagut de deixar d’atendre beneficiaris?

No. Però inevitablement, han rebut menys quantitat d’aliments. Fins ara només podíem repartir 260 grams diaris per persona, molt per sota les necessitats reals. L’aportació de la Unió Europea representa un 30% del volum total d’aliments que repartim. Però nosaltres no ens hem aturat en cap moment, hem seguit distribuint els productes que teníem disponibles al magatzem.

La irrupció de la pandèmia ha modificat el perfil de persones beneficiàries?

L’única informació que ens poden facilitar les entitats d’acord amb la llei de protecció de dades, tant les de repartiment com les de consum (com és el cas de La Sopa o les Germanetes dels Pobres) és el nombre de persones que atenen. Tot i així, sabem que 17.591 dels 18.534 usuaris que es beneficien de l’ajuda que rebem per part de la Unió Europea són adults i 943 són nens de 0 a 2 anys. Per sexe, 9.452 són dones i 9.082 homes. I entre la xifra total de beneficiaris d’aquesta ajuda, hi ha 6.754 famílies.

La covid-19 ha fet créixer les entitats beneficiàries?

Abans de la pandèmia n’hi havia 87 i ara, 91. Tot i així, havíem arribat a superar les 120 entitats. El naixement dels Centres de Distribució d’Aliments a Girona l’any 2009, que funcionen com a supermercats solidaris on els productes es bescanvien per punts, ha fet reduir el nombre d’entitats. En l’actualitat, més del 50% dels nostres beneficiaris reben aliments a través dels 10 centres habilitats a la província (Girona, Salt, Figueres, Olot, Lloret de Mar, Palafrugell, Roses, Torroella de Montgrí, Banyoles i Santa Coloma Farners). Això permet concentrar i dignificar molt més la distribució d’aliments.

A nivell de Catalunya, el Banc dels Aliments de Girona és el que dona cobertura a més usuaris?

És la província amb el percentatge més elevat de beneficiaris. Barcelona, per exemple, comparativament té un percentatge menor, tot i que rep més donacions de plataformes de distribució d'aliments procedents de grans empreses.

La indústria gironina s'ha solidaritzat amb la causa?

S'estan portant molt bé. Som el Banc d'Aliments de l'Estat espanyol que té més liquats vegetals perquè la fàbrica més important està ubicada a Viladrau. També tenim una gran quantitat d'embotit perquè segurament Girona és la província amb una densitat més important de fàbriques especialitzades.

I la societat, està prou compromesa?

Està a l'alçada de les circumstàncies. Està responent bé.

Quins aliments urgeixen ara?

Ara falta llet, de fet sempre en fa falta perquè és el producte que més es distribueix. També necessitem aliments infantils i conserves de peix i de carn. Repartim el que tenim, però aquests productes són bàsics per a garantir una dieta equilibrada.

I què us està costant més d'aconseguir?

Sense cap mena de dubte, els aliments infantils.

Quina fórmula s'utilitzarà en el Gran Recapte d'enguany?

El Gran Recapte serà mixt: tant es podran donar productes com fer aportacions econòmiques.