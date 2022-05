El macroconcert gratuït que han organitzat cinc entitats a l'Escala (Alt Empordà) per mostrar "el rebuig del territori" al parc eòlic marí s'ha obert amb unes 500 persones. Es preveu que les actuacions s'allarguin fins a la matinada. Després de la manifestació d'ara fa un any, les entitats opositores al projecte engeguen ara una campanya d'accions per reclamar que es faci "una reflexió crítica del model de transició energètica a Catalunya". Amb aquest concert, volen reivindicar la necessitat de "conservar la biodiversitat de la zona" on s'ha projectat el parc eòlic, i recorden que fa poc la Unió Europea va suggerir examinar si els aerogeneradors podrien afectat un espai natural proper que forma part de la Xarxa Natura 2000.

El concert s'emmarca dins la jornada 'La Mar és vida', que han organitzat la IAEDEN-Salvem l’Empordà, SOS Costa Brava, l’Associació Stop Macro parc eòlic marí de la Costa Brava Nord, el Fòrum l’Escala-Empúries, i l’Entesa de l’Escala-Debat Constituent, en col.laboració amb el músic Ramon Manent. Les actuacions han començat a les set del vespre i s’allargaran fins a la matinada. Al concert hi actuaran més d'una vintena d'artistes i grups musicals, com ara Enric Casasses, Josep Tero, Neus Mar, Ballaveu, La Vella Lola, Mapa, Marcel Casellas i Alfons Rojo, Arjau Arrels Escalenques, Carme Callol, Eduard Cases o Teresa Tarrida. Les actuacions musicals s'intercalen amb diferents parlaments i petits vídeos que han fet arribar artistes que no han pogut assistir-hi, però que hi donen suport. Entre ells hi ha Lluís Llach, Salvador Escribà (de la Salseta del Poble Sec) o Alidé Sans, de la Val d’Aran i que acaba de publicar un video-cançó de suport a la plataforma Stop JJOO d’Hivern. "Grans impactes" El portaveu de la plataforma Stop Macro parc eòlic marí, Jordi Ponjoan, ha reclamat al govern espanyol que aturi el macro projecte pels "grans impactes" que provocarà en una zona que, "segons els científics, constitueix el patrimoni natural marí més important de Catalunya". Ponjoan també demana a la Generalitat que "escolti la veu del territori que rebutja el macro projecte, perquè representa un model de transició energètica basat en la producció d’energia centralitzada i en els oligopolis". Abans del concert, aquest migdia s'ha celebrat el debat 'El model per a la transició energètica a Catalunya'. L'acte s'ha fet a la sala del CER de l'Escala. El macroconcert d’aquest dissabte és el tret de sortida d’un seguit d’accions que es duran a terme les properes setmanes i que també inclou una exposició i venda d’obres d’art, els beneficis de la qual es destinaran a finançar les actuacions contra el parc eòlic marí.