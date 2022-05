La Maribel és cubana. Té 50 anys i en porta 25 anys residint a Espanya. Una vegada es va quedar sense feina, i amb només dos euros a la butxaca, es va dirigir a una farmàcia per a veure si li venien alguna compresa o tampó, però es va trobar amb una negativa per resposta. La ràbia i el dolor la van envair i va sentir que»és depriment i patètic que en segle XXI i a Europa no hi hagi solució a aquest problema». Com ella, es calcula que dos de cada deu espanyoles sofreixen pobresa menstrual, cosa que significa haver de triar entre comprar menjar o productes d’higiene femenina.

Implica també usar les compreses o tampons molt més temps del recomanat, utilitzar draps, mitjons, cartons... Qualsevol cosa que xopi la sang i impedeixi que la gent s’adoni de la situació. Perquè la menstruació continua sent un tema tabú i el no tenir productes d’higiene provoca en les afectades humiliació, estrès, ansietat i, fins i tot, depressió. Així mateix, causa infeccions urinàries, vaginals, d’úter o trompes, la qual cosa es tradueix en un elevat cost per a elles i per al sistema de salut. «Un cost totalment evitable», assenyala Ana Enrich, directora de Period Spain, una associació que va néixer durant el confinament amb la finalitat d’erradicar la pobresa i l’estigma menstrual i que dijous passat va lliurar al Congrés més de 700.000 signatures demanant que s’inclogui la gratuïtat dels productes d’higiene femenina en els Pressupostos Generals per al 2022.

Per a això, Period Spain ha dissenyat diverses esmenes en les quals es demana que es redueixi l’IVA d’aquests productes del 10% al 4%, atès que són obligatoris i de primera necessitat però no estan gravats amb el grup superreduït. Així mateix, les al·legacions demanen que hi hagi dispensadors gratuïts als edificis públics, especialment en centres educatius i de salut; que es facin campanyes de sensibilització i educació sobre salut menstrual, per a allunyar l’estigma sobre un procés natural; i que es realitzi un estudi nacional que permeti mesurar amb precisió l’abast de la pobresa menstrual, perquè ara només hi ha estimacions.

El Ministeri d’Igualtat ja ha intentat rebaixar l’IVA dels productes d’higiene femenina i d’aquells utilitzats en la cura de menors i gent gran, com a bolquers, però no ho ha aconseguit, en la negociació amb el PSOE, malgrat que els socialistes, quan governaven en solitari, sí que van incloure la disminució en els comptes del 2019, que no van arribar a aprovés. La rebaixa de l’impost té un impacte d’uns 18 milions d’euros, és a dir, el 0,03% del total ingressat en 2017 a través de l’IVA.

En aquest context, Period Spain és conscient que és molt difícil que s’aprovi, via esmenes, la reducció fiscal, igual que la dispensació gratuïta en centres públics. Tot i això, la oenegé creu que sí que hi haurà prou suports perquè tirin endavant les esmenes referides a la campanya de sensibilització i a l’estudi, que han estat presentades per Más País i ERC i compten amb el suport del PSOE. De fet, diputades dels tres partits van acudir a la presentació de les signatures, per mostrar el seu suport a la iniciativa.

En l’acte hi va participar també la professora Laura Labrador, que va impulsar una petició, a través de charge.org, perquè als centres educatius de la Comunitat de Madrid hi hagi productes d’higiene íntima gratuïts, després de constatar que existeix «absentisme escolar» per aquest motiu. «No veig just que no hi hagi productes d’higiene femenina, igual que hi ha sabó o paper higiènic», va indicar. La seva iniciativa no ha vist la llum en la Comunitat de Madrid. En canvi, la Generalitat ha anunciat que donarà copes menstruals gratis als instituts, una iniciativa pionera, que busca l’equitat i, de pas, evitar els residus al medi ambient.

El Govern repartirà productes menstruals reutilitzables -una copa, unes calces absorbents i una compresa- a 1.200 alumnes de tercer d’ESO de 24 centres educatius en els propers dies. El repartiment anirà acompanyat de sessions formatives sobre educació menstrual a càrrec de llevadores als 2.600 joves de 3r d’ESO dels centres. Aquesta és la prova pilot del projecte La meva regla, les meves regles, que s’estendrà a tots els instituts el curs que ve. La consellera d’Igualtat, Tània Verge, ha afirmat que la regla «també és política» i que el dret a l’equitat menstrual vol garantir l’«educació sobre el propi cos» per «trencar estigmes i tabús» i l’«accés igualitari a productes reutiltzables, els únics sostenibles econòmicament i ecològica».

En aquesta primera fase del projecte, més de 1.200 noies, nois trans i persones no binàries rebran un estoig amb una copa menstrual, unes calces i una compresa reutilitzable. Alhora, més de 2.600 alumnes de 3r d’ESO, tant noies com noies, rebran una sessió formativa per desenvolupar l’educació en sexualitats, part del Programa Coeduca’t i que, amb el nou decret d’Educació, passarà a ser curricular.

Pel que fa als centres seleccionats per a aquesta primera fase, nou són a Barcelona; cinc a Girona; tres a Tarragona; dos a la Catalunya Central; dos al Penedès; un a Lleida; un a l’Alt Pirineu i un a Terres de l’Ebre. La previsió és que el repartiment de productes menstruals reutilitzables i les sessions d’educació arribin el proper curs a la resta de centres educatius de secundària de Catalunya, també a 3r d’ESO. La fase d’implantació té un cost 69.490 euros i la següent, aproximadament d’1,2 milions.

«El feminisme parteix de la premissa que allò personal és polític. I la menstruació també és política», va afirmar ahir Verge durant la presentació del projecte. La consellera d’Igualtat va assenyalar que no «pot ser» que tenir la regla segueixi «sent motiu de vergonya, generant rebuig i estigmes» i que, per exemple, les noies «hagin de passar-se els tampons o compreses a l’escola per vergonya que els nois ho vegin o del què diran». «Els homes també han de conèixer la menstruació», va afegir la consellera d’Igualtat.

Reparteixen les primeres 1.200 copes menstruals, calces i compreses reutilitzables a alumnes de 3r d’ESO

La distribució anirà acompanyada de sessions informatives

a càrrec de llevadores