L'actual president del Col·legi de Metges de Girona (COMG), el doctor Josep Vilaplana, continuarà en el càrrec quatre anys més. Així ho ha proclamat la Junta Electoral, d'acord amb els estatuts de la Corporació, tenint en compte que només hi ha hagut una sola candidatura. D'aquesta manera, encara la tercera legislatura liderant els metges gironins.

L'equip actual també es renova per quatre anys més. A més de Vilaplana, està format per Pepi Miro, com a vicepresidenta; Carme Busquets, com a secretària; Rafael Fuentes com a vicesecretari; Teresa Mir, com a tresorera i, finalment, els vocals: Albert Molins; Carolina Roig, Ramon Masvidal, Josep Gil i Anna Presas.

En els últims 4 anys, la junta del Dr. Vilaplana ha donat un impuls a la formació mèdica, un dels pilars del seu projecte amb la creació de diverses beques de recerca. També s'ha creat la Secció de Metges MIR i joves i s'ha donat suport i veu a la Secció de Metges Sènior. Pel que fa a la defensa de la professió i del territori, el Col·legi ha creat recentment l'Observatori del Campus de Salut Girona-Nou Trueta per fer un seguiment del projecte del nou campus de salut que ha d’incloure el nou Hospital Josep Trueta de Girona, entre altres equipaments, perquè sigui una realitat el més aviat possible o dins el termini establert.

En la propera legislatura, la Junta de Govern del COMG preveu continuar defensant la professió mèdica i contribuint a la millora de la salut de la ciutadania amb un programa de govern que s’està ultimant i que busca culminar els projectes engegats. Entre altres aspectes, mantindrà les quatre grans línies estratègiques desenvolupades fins ara: defensar un sistema sanitari de qualitat, donar suport al desenvolupament mèdic, ser útil i transparent per la col·legiació i posar en valor la història i la vessant més altruista de la professió.

Nascut a Girona el 1959 i especialitzat en anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor el 1988, el Dr. Josep Vilaplana és membre del servei d’anestesiologia i reanimació de l’Hospital Josep Trueta de Girona – Unitat del Dolor. També tracta el dolor crònic a la Clínica Bofill de Girona. Màster en economia de la salut i del medicament per la UPF-BSM. Ha estat president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) del 2016 al 2020, l’òrgan que agrupa els quatre col·legis de metges catalans, i és president del COMG des del 2014.