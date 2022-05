Les entitats ecologistes Greenpeace i ADDA han detectat contaminació per nitrats en la meitat dels 31 mesuraments d’aigües subterrànies i superficials que han fet a Catalunya durant l’últim any. S’han fet 32 mesuraments: 16 a la demarcació de Barcelona, nou a Girona (concretament a Maià de Montcal, Cassà de la Selva i Riudellots), tres a Lleida i quatre a Tarragona. Un va ser en aigua de consum, 26 en aigües superficials i cinc en aigües subterrànies. Els cinc mesuraments en aigües subterrànies indiquen contaminació per nitrats, per sobre de 37,5 mg/l, i fins i tot quatre donen valors iguals o superiors a 100 mg/l, és a dir mesuraments que indiquen que les aigües estan molt contaminades. En el cas de les comarques gironines, s’han detectat nivells superiors a Montcal, Cassà i Riudellots.

«Catalunya ha estat porta d’entrada i laboratori de proves i creixement de la indústria càrnia a la península ibèrica. El nombre d’explotacions és excessiu des de fa quatre dècades. L’alta concentració de porcs genera un gravíssim problema ambiental, de respecte pels animals i de salut pública, que ha estat amagat sistemàticamen», assenyala Jordi Gispert, que és el coordinador d’ADDA per a Catalunya.