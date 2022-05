Els docents van tornar a sortir ahir al carrer en una nova jornada de vaga que, tot i que no va desplegar cap concentració a Girona, va comptar amb el suport del 2,62% dels professionals dels centres públics de les comarques gironines, una xifra que segons USTEC s’eleva al 15%. El múscul del sector es va deixar veure a Barcelona, on 3.000 manifestants, segons xifres de la Guàrdia Urbana, es van sumar a la manifestació. Els sindicats van criticar que a hores d’ara el Departament d’Educació no hagi convocat la mesa de negociació i van exigir que ho faci i que enceti una negociació real. Del contrari, van assegurar que no s’aturaran i que les mobilitzacions continuaran al setembre.

La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, va afirmar que es manté «el pol i la pressió» amb el Departament d’Educació, a qui va acusar d’enviar «missatges de coacció i amenaces» en contra del dret de vaga. En aquest sentit, va afegir que algunes inspeccions també van cridar l’atenció de les direccions, que van enviar notes informatives a les famílies sobre les vagues i la gestió de setembre. Des de CCOO, Teresa Esperabé va criticar que Educació no hagi demanat convocar la mesa de mediació per tal de poder encetar una negociació. «La conselleria vol continuar amb les vagues?», es va preguntar. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical, Bernat Pèlach, va alertar que les mobilitzacions no acabaran quan ho faci el curs si no hi ha cap moviment per part del Departament. Així, ja va assegurar que les vagues tornaran quan es reprengui el curs, que va afirmar que pot ser «caòtic» si Educació no pren mesures ara. També s’hi va sumar Miquel Gonzàlez (CGT), que va assegurar que la mobilització «continuarà fins al final». «Continuarem ara i en l’inici del curs», també va afegir Carles Villallonga (USOC).

Des de Professors de Secundària, Xavier Massó va lamentar que no s’hauria d’haver arribat a una setena vaga perquè Educació hauria d’haver plantejat mesures per negociar i va criticar la deriva «autoritària» de la conselleria. A més, va afegir que l’inici de curs no serà tranquil. Per part d’UGT, Lorena Martínez va insistir que la voluntat negociadora de la que parla el conseller no és real i va posar com exemple que no s’estigui fent una mediació amb la convocatòria de quatre noves jornades de vaga sobre la taula.

Pel que fa a l’acord pel català, Iolanda Segura va dir que no s’ha analitzat en el si de la mesa sindical per les vagues i que segurament hi haurà punts de vista diferents. Tot i això, va afirmar que els uneix la defensa de la immersió i l’exigència de protecció al personal dels centres.

Per la seva banda, la directora general del Professorat, Dolors Collell, va assegurar que el Departament d’Educació manté la «voluntat negociadora» però va advertir als sindicats que han de ser conscients del «cansament» que mostren les xifres i que en un procés així «hi ha d’haver-hi renúncies».