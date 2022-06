La Policia Nacional ha detingut una dona a l’aeroport de Girona que pertany a una banda dedicada la immigració il·legal.

La van sorprendre quan intentava volar a Dublín acompanyant una família que viatjava amb documentació falsificada.

La banda a la qual pertany la dona detinguda és de Geòrgia. L'organització criminal a la que pertany es dedica a falsificació de documentació i gestiona la distribució -principalment a nacionals de Geòrgia- dels migrants i els fixa la ruta que havien de prendre els traficats així com la logística.

Els fets es van produir a mitjans del mes de maig amb la detenció d'un matrimoni jove, de nacionalitat georgiana, per un presumpte delicte de Falsedat Documental, ja que intentaven embarcar amb el seu fill de 5 anys en un vol amb destinació Dublín ( Irlanda), utilitzant Passaports i Cartes d'identitat de Grècia falsificats.

Els agents de la Policia Nacional pertanyents al Lloc Fronterer de l'Aeroport Girona-Costa Brava van comprovar la reserva de vol d'aquestes persones i van constatar que la va fer una tercera persona, també d'origen georgià, des d'Irlanda. Persona que també va fer la reserva d'una altra dona, “M.T”, per a aquest mateix vol.

Aquesta operativa va resultar sospitosa als agents, ja que coincideix amb el modus operandi usat per bandes dedicades a la immigració il·legal de persones, especialment originàries de països com Albània, Geòrgia, Iran, Síria, en altres, quan intenten arribar a Irlanda o el Regne Unit.

Aquestes bandes organitzen el viatge des dels països d'origen fins al Regne Unit o Irlanda, dotant de bitllets d'avió i passaports falsos de la UE aquests migrants, ja que els ciutadans amb passaports de la UE poden entrar al Regne Unit i Irlanda sense necessitat de visat.

Acompanyar els migrants

El modus operandi, com aquesta vegada, és que un membre de l'organització acompanya durant tot l'itinerari els migrants, bé per assegurar-se que aconsegueixen el seu propòsit, bé per assegurar-se el darrer cobrament de la quantitat de diners acordada.

Per aquest motiu, quan la passatgera, va fer acte de presència als filtres de sortida, va ser interceptada. Aquesta no es va presentar al costat de la parella i el menor, sinó que ho va fer a posteriori, simulant no conèixer-los.

Els agents van procedir a la detenció de la dona, una ciutadana de Geòrgia, amb residència legal a Irlanda per afavoriment de la immigració il·legal.

La investigació en relació amb aquests fets, duta a terme per agents especialitzats en documents de viatge falsos i el trànsit i tràfic d'éssers humans, va finalitzar amb l'obtenció de proves concloents que acreditaven que la detinguda va acompanyar, en tot moment, el matrimoni des de Tiblisi (Geòrgia), amb escala a Istanbul (Turquia) i destí final Barcelona, ​​per, l'endemà, després de pernoctar a un hotel de la ciutat comtal, intentar volar des de Girona a Dublín.