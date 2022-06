El fetge gras no alcohòlic (FGNA) és una síndrome caracteritzada per la presència de dipòsits de greix al fetge en pacients sense consum d’alcohol i en absència d’altres causes de malaltia hepàtica. Darrerament, la mala alimentació i l’estil de vida sedentari s’estan estenent cada vegada més en la població, fet que està provocant un augment de la malaltia, sobretot en països occidentals.

Girona acull aquesta setmana el XXXIè Congrés de Digestologia, organitzat per la Societat Catalana de Digestologia, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i que compta amb 400 professionals d’arreu de Catalunya. Un dels temes que s’està tractant és el creixement d’aquesta malaltia que, segons apunten, pot afectar entre el 20 i 30% de la població en els països desenvolupats, arribant al 70% en el cas de les persones obeses o amb diabetis tipus II. De fet, és la causa més prevalent de malaltia hepàtica, per davant de l’hepatopatia alcohòlica o la relacionada amb hepatitis víriques. Aquesta patologia pot arribar a desembocar en cirrosi i càncer hepàtic. «En el nostre medi considerem fonamental fer una recollida de dades exhaustiva, juntament amb els metges d’atenció primària, per veure la foto actual de la situació d’aquesta patologia», concreten des de la Societat.

Durant el congrés, s’ha presentat el Pla Estratègic del Fetge Gras a Catalunya i s’han discutit aspectes clínics de la malaltia. També s’ha abordat la microeliminació del VHC (Hepatitis C), intentant arribar als col·lectius que, per diferents circumstàncies, encara no han estat tractats de la infecció crònica pel VHC. També s’ha tractat la recerca translacional, que permet apropar les troballes de la recerca bàsica, a la clínica i al dia a dia dels pacients.

El XXVIIè curs de Formació, moderat pel Dr. Jordi Serra, s’ha centrat enguany en la Neurogastroenterologia i el maneig endoscòpic d’aquests trastorns que redueixen de manera dràstica la qualitat de vida dels pacients afectats.

Pel que fa a l’endoscòpia digestiva, el Dr. Xavier Calvet, anterior president de la Societat, ha presentat el document de posicionament sobre les indicacions i valoracions del risc de les exploracions endoscòpiques en persones d’edat avançada o fràgils, col·lectiu cada cop més nombrós. Parlarem també de com optimitzar les exploracions endoscòpiques per reduir la incidència de repeticions innecessàries.

Com s’ha fet a altres edicions, s’ha discutit el diagnòstic, tractament i complicacions de la malaltia inflamatòria intestinal posant especial èmfasi a les colitis infeccioses en aquest context.

La Societat segueix treballant amb el repte de futur i de garantir la màxima equitat en l’atenció digestològica a tot Catalunya. El maneig de patologies hepàtiques o digestives complexes han ser els mateixos independentment del lloc de residència del ciutadà. En aquest sentit, la Societat està treballant conjuntament amb el Servei Català de la Salut, per tal de garantir la màxima equitat i la qualitat assistencial.

Han destacat també l’alt nivell d’innovació docent de la Societat, que ha posat en marxa, en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya i la plataforma educativa Interact Salut de l’Acadèmia, un màster de formació en digestologia adreçat als residents, totalment en línia i d’alt nivell científic.

El congrés finalitza avui.

Un segle i migfomentant el conreu i estudi de la salut

La Societat Catalana de Digestologia forma part de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, entitat fundada l’any 1872, que té com a objectiu fomentar l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en el seu vessant assistencial com docent i d’investigació. És la corporació mèdica més important d’àmbit estatal pel nombre de socis, més de 30.000. Està integrada per 86 societats científiques que agrupen els professionals de les ciències de la salut. En l’últim any s’han fet més de 2.000 activitats.