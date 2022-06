Aquest dilluns s'ha donat el tret de sortida a l'última subhasta d'armes de la Guàrdia Civil a Girona. Enguany l'arsenal està format per 770 peces i els preus de sortida -fixats pels propietaris- van entre dels 20 i els 1.500 euros.

L'arma més cara que ha sortit a subhasta és una escopeta i surt pel preu de 2.000 euros -que pot arribar a costar entre 6.000 i 7.000-. Mentre que entre les més barates, hi ha escopetes que es mouen entre els 20 i 25 euros.

Entre les peces que hi ha enguany no n'hi ha cap que tingui un valor excepcional. Tot i això, n'hi ha algunes de molt antigues i que poden ser una bona adquisició per a col·leccionistes.

L'arsenal d'enguany està format per 569 escopetes, 63 carrabines, 28 rifles, 66 pistoles, 35 revòlvers, sis canons i tres espingardes.

Aquest matí la sala de la comandància de la Guàrdia Civil hi havia molta gent, davant la sorpresa del cos policial. Molts dels possibles compradors es mostraven nostàlgics en el sentit que és l'última subhasta però també, explicaven que algunes de les armes tenien preus molt elevats. Els preus els marquen els propietaris i sovint, hi ha armes que estan pel cim del seu valor.

Aquest arsenal s'exposarà al públic fins al 13 de juny -de 9 a 13 hores- i el dimarts 14, se celebrarà la subhasta en la modalitat de sobre tancat a les mateixes dependències de Girona.

Amb aquesta es posarà punt final a una tradició d'anys per a molts caçadors i col·leccionistes d'armes, que era intentar aconseguir una arma a bon preu.

Totes les peces que hi ha a subhasta corresponen a armes que fa més d'un any que estan en dipòsit a la Guàrdia Civil. Són sobretot gent que no les vol renovar, els ha caducat i cal donar sortida les armes.

Les armes comissades en operatius policials no se solen subhastar, com han indicat des del cos policia. Però sí que enguany n'hi ha un parell que en formen part perquè així ho va ordenar el jutge. Per exemple hi ha una carrabina d'aire comprimit.