L’eliminació de les zones de contenidors de Serinyà és la darrera passa perquè el nou sistema de recollida de residus s’iniciï al municipi. Així, a partir de demà es retiraran els contenidors de rebuig, orgànica, envasos i cartró del carrer, així com les àrees tancades de fusta. Els armaris per als disseminats, però, no s’han pogut instal·lar per la manca de subministrament de materials, tot i que s’han col·locat diferents punts de recollida com a mesura cautelar.

El sistema de recollida porta a porta al nucli de Serinyà començarà el proper dilluns i com a conseqüència directa d’aquest canvi de model, demà s’inicia la retirada dels contenidors de recollida selectiva de la via pública. Així, llevat dels contenidors destinats al vidre, els d’envasos, orgànica, rebuig i cartró seran història a Serinyà. En total està previst suprimir vint àrees de contenidors i tancats de fusta que suposa la retirada d’un total de 68 contenidors. Un cop es treguin tots els contenidors del carrer, els veïns del municipi hauran de seguir el calendari de la recollida porta a porta que, com a altres punts de la comarca, començarà la setmana vinent.