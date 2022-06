Banyoles va iniciar ahir la renovació de tots els contenidors de deixalles de la ciutat per un nou model d’un tipus unificat adaptats a les diferents fraccions de recollida selectiva. La decisió s’ha pres perquè, darrerament, l’Ajuntament ha detectat casos de persones d’altres municipis que van a Banyoles a tirar les deixalles. Aquest fenomen, conegut com a «turisme d’escombraries», està creixent a la ciutat motivat en part per l’entrada en funcionament del model de recollida porta a porta que s’aplica a la resta de municipis del Pla de l’Estany.

L’empresa que va guanyar el nou concurs ha començat la substitució pels barris de Can Puig i Canaleta i continuarà de forma progressiva a la resta de barris de la ciutat durant aquesta setmana. L’alcalde, Miquel Noguer, s’ha mostrat satisfet de l’inici d’aquesta fase del nou contracte de gestió de residus i ha destacat que «des del mes de febrer, hem detectat una tendència a l’alça de la recollida selectiva i aviat augmentarem la gestió amb l’inici de la recollida del porta a porta comercial previst per a finals d’aquest mes de juny». Expedients sancionadors Amb la posada en funcionament de 15 càmeres, entre fixes i mòbils, l’Ajuntament està determinat a combatre l’incivisme d’algunes persones que deixen la brossa a fora dels contenidors o hi abandonin objectes voluminosos. De moment s’han obert 17 expedients sancionadors tant a ciutadans com a empreses.