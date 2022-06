Una operació policial contra el Tràfic d'Éssers Humans i enfocat en l'explotació laboral ha permès localitzar tres treballadors sense contracte i sis estrangers irregulars en locals de Platja d'Aro i Llançà. Aquest dispositiu, que es va fer el dia 15 i 16 de juny, estava coordinat per la Policia Nacional i ha comptat amb la participació de la Guàrdia Civil, Inspecció de Treball i les Policies Locals d'ambdós municipis empordanesos.

Aquesta acció conjunta procedeix de l'Europol, estava liderada per Holanda en el marc del EMPACT-AED (lluita contra el crim organitzat) a la Unió Europea.

L'operació liderada per la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional de Girona va consistir una sèrie de controls en 10 establiments -Llançà (4) i Platja d'Aro (6). La major part eren locals de restauració, basars i establiments d'estètica i bellesa. L'objectiu d'aquests controls era prevenir i detectar la comissió de delictes relacionats contra el Tràfic d'éssers humans i l'explotació laboral.

En les inspeccions hi van col·laborar a unitat d'Estrangeria i Documentació de Portbou, les Policies Locals de Platja d'Aro i Llançà, el Destacament Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil i Inspecció de Treball.

27 identificats

En total, van identificar de 27 persones. Com a resultat, la Policia Nacional va incoar sis expedients per Infracció a la normativa d'Estrangeria. A més va detectar que en un dels establiments hi havia una persona amb decret d'expulsió a vigor.

Inspecció de treball per la seva banda, va localitzar que hi havia tres treballadors que no estaven donats d'alta en un local d'estètica i bellesa de Platja d'Aro. Arran d'això, va iniciar un expedient contra un dels establiments.

La Guàrdia Civil també va localitzar productes d'estètica i bellesa que no comptaven amb els permisos corresponents. Van requisar una gran quantitat d'aquest tipus d'utensilis i van denunciar els locals per una infracció a la normativa fiscal.

Ordre d'allunyament

Es dona el cas que mentre estaven en fent la inspecció en un local de Platja d'Aro, els policies actuants es van trobar amb una parella que hi treballava. En identificar-los, van comprovar que la dona era víctima de violència masclista i que el seu agressor, l'altre treballador, comptava amb una ordre d'allunyament. D'aquest home, se'n va fer càrrec la Policia Local de Castell-Platja d'Aro, segons informa el CNP.

Aquesta no és la primera actuació d'aquestes característiques a les comarques de Girona i té com a objectiu, diu la policia, erradicar la competència deslleial que suposa exercir una activitat, sense formalitzar els requisits legals, davant dels comerciants i autònoms que compleixen les seves obligacions.