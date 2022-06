El dia de la Revetlla de Sant Joan és un dels que registra més mobilitat a les carreteres. El Servei Català del Trànsit espera una operació sortida de 450.000 vehicles aquest dijous a la tarda. Per evitar col·lapses a l’autopista AP-7 que s’han vist en els últims mesos, ahir el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena va demanar a la població que facin una sortida esglaonada.

Al mateix temps va anunciar que durant la nit hi haurà dues grues a l’AP-7 per poder treure els cotxes avariats amb rapidesa i així evitar embussos. Una de les grues estarà a la Roca, per cobrir el tram nord de la carretera, i l’altra a Martorell, pel tram sud.

Una altra mesura per controlar el trànsit serà la limitació que afectarà els camions, que en el tram central de l’AP-7 entre l’antic peatge de la Roca i l’antic peatge de Martorell hauran de circular a 80 km/h, pel carril de la dreta i no podran fer avançaments. La sanció per no fer-ho serà de 500 euros. També pels camioners s’habilitaran zones de descans al que eren les antigues zones de peatge de l’AP-7.

Carrils addicionals

A més, per millorar la fluïdesa del trànsit en l’operació tornada de diumenge, s’instal·laran més de 100 quilòmetres de carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7. Serà en sentit nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l’AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei, a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat, per augmentar la capacitat viària d’aquestes vies i trams.

Totes aquestes mesures estaran acompanyades per la campanya de controls d’alcoholèmia i drogues que faran els més de 1.000 mossos d’Esquadra que seran a les carreteres al llarg del cap de setmana. El conseller va demanar «precaució i molta responsabilitat a l’hora de circular per la xarxa viària».

1,8 milions de coques

Moltes de les celebracions, a banda del cava aniran acompanyades de les coques de Sant Joan. Siguin de llardons o de fruita, molta gent les tindrà a taula per celebrar aquesta nit màgica.

Els pastissers catalans auguren un Sant Joan «molt bo» i confien vendre més d’1,8 milions de coques artesanes. És la previsió del Gremi de Pastisseria de Barcelona, que creu que l’efecte del pont els afavorirà. «La gent tindrà temps per celebrar Sant Joan i passar una revetlla fantàstica», va indicar el president del Gremi de Pastisseria, Antoni Bellart.

Bellart va assegurar que després d’un passat «turbulent», enguany esperen «superar o almenys igualar» els nivells de vendes del 2019, abans de la pandèmia. Tot i l’onada inflacionista, el gremi apunta que la majoria de pastisseries mantindran els preus, que compensaran amb l’abaratiment dels pinyons -enguany al voltant dels 64 euros el quilo-. El Gremi reivindica les coques artesanes. «No podem competir amb els preus de les coques industrials, ells ens guanyaran», va assegurar Bellart. En aquesta línia, va apuntar que el valor de les coques de pastisseria és l’elaboració artesanal.