Preocupació entre les direccions per la incògnita de les extraescolars de setembre

Les classes ja s’han acabat. I a partir d’avui, els equips docents començaran a donar forma a un nou curs que, d’entrada, començarà abans: el 5 de setembre per a les etapes d’Infantil i Primària i el 7 de setembre per als estudiants d’ESO, Batxillerat i FP.

L’avançament del calendari, però, retalla el marge de maniobra. I és que la fórmula de jornada intensiva amb la que arrencaran les classes a les escoles (i que es mantindrà fins al 30 de setembre) portarà de la mà el desplegament d’activitats de lleure a les tardes per a compensar la jornada continuada. Una mesura que neguiteja als directors dels centres educatius gironins, que encara no saben «ni qui ni com» les farà. «És un gran incògnita, la mesura s’ha anunciat però no s’ha concretat», va lamentar ahir la representant de les comarques gironines a la junta central de directors de Primària, Olga Salazar. «No ens han comunicat ni qui serà l’empresa de lleure que s’encarregarà d’organitzar les activitats ni de quants monitors disposarem», va afegir. De fet, el Departament d’Educació ha assumit la gestió de la contractació de les activitats extraescolars des dels Serveis Territorials amb la intenció de contactar «prioritàriament» les empreses que gestionen el temps de migdia «per donar coherència pedagògica» al projecte.

Tot i això, en molts casos no podrà ser així. I és que a l’escola Josep Dalmau i Carles de Girona s’han trobat amb un problema afegit: «l'empresa que ens gestiona el menjador ja va dir que no assumiria les activitats de lleure perquè no ho veia viable i ara sabem que s’ha ofert a una altra entitat però creiem que també diran que no», va explicar el director del centre, Aaron Fortuny.

A més, va lamentar que encara desconeixen si seran les mateixes direccions les que hauran de supervisar les activitats. «Jo m’hi negaré, no em vull fer responsable d’unes activitats que no puc controlar ni sé com seran», va afirmar Fortuny. En paral·lel, la contractació de monitors també és una altra incògnita. «Som una escola molt gran, si no troben suficients monitors tindrem un problema», va afirmar la directora de l’escola Annexa-Joan Puigbert de Girona, Susanna Arboleas.

Sense llistat de participants

Amb el curs acadèmic ja tancat, Aaron Fortuny va assegurar que «encara no sabem quants nens es quedaran a les activitats extraescolars de setembre». De fet, va lamentar que a les famílies «només» els han pogut dir una cosa: «que comencem el 5 de setembre amb horari intensiu». Tot i això, va afegir que els han enviat una circular «explicant-los que estem a l’espera de més informació».

L’assignació ja està notificada

Amb tot, Olga Salazar va assegurar que els centres ja han rebut una notificació amb l’assignació econòmica que es destinarà a les activitats extraescolars. Tot i això, va aclarir que «només és una notificació del que ens haurien d’ingressar, no la transferència». A més, va lamentar que «encara no hem rebut els contractes que hem de signar les direccions».

En el cas de l’escola Portitxol de l’Estartit, de la que Salazar n’és la directora, va confessar que el Departament d’Educació els ha anunciat una assignació que ronda els 3.500 euros per a un volum de 240 alumnes, una xifra que «no arriba als 15 euros» per estudiant.