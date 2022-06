El sindicat USTEC-STEs ha impugnat les adjudicacions d’estiu i ahir va anunciar que té previst fer el mateix amb l’ordre de calendari escolar perquè considera que afecten a les condicionals laborals dels treballadors. En concret, s’ha impugnat la resolució que dicta les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals ja que asseguren que no compleix una sentència prèvia sobre el personal interí i comporta un «greuge» entre docents per l’apartat que habilita les direccions a fer treballar els professionals els primers dies de juliol.

De fet, USTEC ja va impugnar l’ordre de calendari del 2017 perquè implicava que el personal interí de baixa a 1 de setembre deixava d’estar en nòmina si no tenia una vacant en curs fins al 31 d’agost, si se li donava una vacant amb una jornada diferent o si canviava de servei territorial. Tot i això, el sindicat va denunciar la resolució d’enguany perquè es manté la necessitat de tenir una vacant el curs anterior.

A més, inclou un apartat per tal que les direccions puguin cridar a treballar els professionals cinc dies al juliol. En aquest sentit, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, va afirmar que això introdueix discrecionalitat i «greuges» perquè la decisió és de les direccions i es produiran situacions en què alguns docents hauran d’anar a treballar i d’altres no i les jornades tampoc seran iguals. A més, va alertar que es poden donar situacions de desprotecció i per això va exigir al Departament d’Educació que dicti unes instruccions clares.

Amb tot, el sindicat va valorar de «nefast» el curs escolar i va lamentar la política «dictatorial» del Departament d’Educació. Tot i això, Segura va assegurar que no perden l’esperança d’arribar a un acord amb la conselleria i va reiterar que la recuperació de l’hora lectiva tant a Primària com a Secundària el curs vinent és imprescindible per aquest acord. Malgrat aquesta esperança, els sindicats estan ultimant les dates per a futures mobilitzacions, després que ja alertessin que no hi hauria un inici de curs normal. «Complirem el nostre avís», va sentenciar.

Tot i això, encara no hi ha cap data decidida perquè el fet que el curs escolar arrenqui en dates diferents segons les etapes educatives ho complica, segons va dir Segura. Malgrat això, no va descartar que hi pugui haver una vaga en els primers dies del curs.

Contra la calor

D’altra banda, USTEC va insistir en la crítica a les condicions en què els centres han viscut els darrers dies del curs per l’onada de calor. Judith Vidal, del grup laboral, va reclamar al Departament d’Educació que aprofiti l’estiu per a condicionar els centres educatius de cara al setembre, ja que va recordar que el curs començarà abans i que les onades de calor no seran un fet puntual sinó una tendència.

En paral·lel, Segura també va anunciar que recorreran a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de deixar-los fora del procés per la sentència del 25% de castellà, on va assegurar que hi veu una «discriminació total i absoluta» ja que va recordar que sí s’ha acceptat la personació d’Hablamos Español.