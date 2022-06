Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en el robatori de càrregues de camions en àrees de servei i de descans gironines.

Han detingut els tres principals membres del grup i han recuperat productes -diverses marques exclusives i d'alta valor- valorats en més d'un milió, la intervenció més gran feta mai a Catalunya, assegura el cos policial. Aquesta banda ha actuat a les àrees de l'AP-7 de la Jonquera i del Gironès però també a la C-25 però en territori barceloní.

Als integrants del grup detinguts se'ls relaciona amb 21 robatoris amb força, tres robatoris de vehicles, un robatori amb violència i intimidació i pertinença a Grup Criminal.

El desmantellament de la banda ha anat a càrrec de la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM) de la Divisió del Transport, en col·laboració amb el grup de Fures de la Regió Policial Central.

Aquest grup actuava a les autopistes catalanes i estava especialitzat en els robatoris de càrregues de camions, l'anomenat mètode del teloner. Els investigadors calculen que en un període de quatre mesos, haurien sostret productes valorats en més de 600.000 euros. A banda de la detenció dels tres membres del grup, també han recuperat tres furgonetes sostretes i han intervingut al llarg de la investigació productes valorats en més d’un milió d’euros.

Aquesta investigació comença quan principis del mes de febrer de 2022, els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement que s’estaven produint diversos robatoris a les àrees de servei de l'AP-7 gironines, les del Gironès i la Jonquera; i també a l’autovia C-25 de Sant Pere Sallavinera (Anoia), Gurb (Osona).

Modus operandi

Els lladres es desplaçaven a les àrees de servei en horari nocturn i cometien els robatoris aprofitant que el xofer es trobava dormint a la cabina del camió. Un cop localitzaven una mercaderia que els interessava, forçaven la porta del remolc del camió i la carregaven en una furgoneta que havien sostret prèviament. Després es dirigien en un magatzem de la localitat de Vilassar de Mar (Maresme) on amagaven els articles robats a l’espera de ser distribuïts al mercat negre.

Amb diverses denúncies de les víctimes, els agents van iniciar una investigació per tal d’identificar i localitzar els presumptes autors dels fets. L’objectiu dels delinqüents eren camions que es dedicaven a transportar mercaderies en l'àmbit internacional.

Estructura molt organitzada

La investigació ha permès desarticular un grup format per cinc persones d’origen marroquí, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, que treballaven de forma molt organitzada en l’àmbit patrimonial del món del transport anomenat col·loquialment com a “teloners”. Actuaven de manera molt selectiva i sortien cada nit per tal de buscar camions, que transportessin productes exclusius o valuosos, com ara electrodomèstics, tecnologia o roba de marca, entre d’altres.

Els investigadors han pogut relacionar els autors amb 21 robatoris amb força, un robatori amb violència i intimidació i la sostracció de tres vehicles tipus furgoneta de grans dimensions que usaven per transportar.

Magatzem al Maresme

Fruit de la investigació, els mossos han aconseguit localitzar un punt d’emmagatzematge a Vilassar de Mar, d’on s’ha recuperat també material sostret relacionat com a mínim amb 19 fets delictius diferents ocorreguts durant l’últim any, i ubicats majoritàriament a la C-25 però també a l’autopista AP-7, sobretot zona nord d’aquest últim any.

Durant el temps que ha durat la investigació, al voltant de quatre mesos aproximadament, calculen que els autors han sostret productes per valor de més de 600.000 euros i s’han recuperat productes per valor de més d’un milió d’euros, provinents d’altres fets, ja que encara s’estan acabant de comptabilitzar a causa de l’elevat nombre de productes, informa la policia.

El jutjat d’Instrucció número 2 d’igualada ha decretat llibertat amb càrrecs pels tres detinguts i ha imposat a tots els membres del grup la prohibició de circular per tota l’autovia C25, zona on eren més actius, fins a finalitzar el procediment.