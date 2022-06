Quatre nens d'entre 18 mesos i 7 anys han resultat ferits greus o crítics per ofegaments en piscines des de l'inici de la temporada, el 15 de juny.

El cas més recent és el d'un nadó de 18 mesos a Riudarenes que aquest dimarts al vespre va patir un ofegament en una piscina particular.

Tal com ha pogut confirmar Diari de Girona, la criatura es va ofegar al vespre i el 112 va rebre l'avís cap a tres quarts de nou.

El van poder treure de l'aigua però en arribar els efectius d'emergències, la criatura estava molt malament. El van haver d'evacuar en estat crític a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va ingressar segons ha confirmat Protecció Civil.

Aquest és el segon menor d'edat que resulta ferit greu en una piscina. El mateix dimarts va produir-se'n un altre en un càmping de Torroella de Montgrí, en aquest cas la víctima va ser un nen de tres anys que van evacuar a 'hospital Josep Trueta de Girona.

Davant de les xifres a tot Catalunya, Protecció Civil ha demanat la màxima precaució i vigilància continua als més petits. "Un descuit de 30 segons pot ser un nen ofegat", ha dit la cap de guàrdia de Protecció Civil, Montse Font, en declaracions a l'ACN. Font ha recordat que les piscines han d'estar preferiblement encerclades amb tanques protectores per evitar que els nens hi puguin accedir pel seu compte i sempre vigilants per un adult. I és que Font ha insistit que els nens es poden ofegar "fins i tot en un pam d'aigua". Enguany s'han produït també dos ofegaments mortals, un home de 71 anys i una dona de 80.

El 17 de juny es va produir el primer ofegament greu a Freginals. Es tracta d'un nen de set anys que es va ofegar en una piscina particular.

Dimarts passat va haver-hi els dos de les comarques gironines i aquest dimecres va tenir lloc el quart ofegament greu en un nen de tres anys a la piscina municipal d'Amposta.

Vigilància

Font ha recordat que els nens han d'estar vigilats de prop: "A una distància com si li volguessis fer una abraçada". Ha afegit que s'ha de tenir també molta cura en piscines on hi ha molta gent.

Les xifres indiquen que cada any es donen fins a una vintena d'ofegaments greus no mortals i la meitat són en menors d'edat. Font ha fet una crida a intentar reduir aquestes xifres i per això ha demanat la màxima conscienciació.

Protecció Civil ha recordat també que s'han de respectar sempre les indicacions dels socorristes, ensenyar a nedar els més petits al més aviat possible, fer ús de dispositius que els permetin surar si no saben nedar i evitar que els nens juguin a donar-se empentes a la vora de la piscina, entre d'altres.

8 ofegaments mortals i 12 de greus el 2021 L'any passat la temporada a Catalunya es va saldar amb 8 ofegaments mortals en piscines i 12 no mortals però greus. D'entre aquests últims, gairebé la meitat van ser nens menors de vuit anys. El 2020 es van registrar set ofegaments mortals, entre ells tres menors, i 16 no mortals, dels quals 10 eren infants.

Sis morts en medis aquàtics

A les comarques gironines hi ha hagut ja un ofegament mortal en una piscina. Es va produir el dia 17 de juny en una piscina particular de l'Escala. Una dona de 80 anys va morir cap a tres quarts de vuit del vespre.

Aquest estiu fins a sis persones han perdut la vida en medis aquàtics gironins: quatre en platges de la Costa Brava, un en el riu Fluvià i una en una piscina de l'Escala.