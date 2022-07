La companyia Teisa i la Generalitat han decidit allargar el servei de transport públic a demanda Clic.cat de la Garrotxa durant els caps de setmana i s'estendrà, com a mínim, fins a l'11 de setembre. La iniciativa es va posar en marxa fa un any i funcionava de dilluns a divendres però aquest estiu també ho farà els dissabtes i diumenges per "potenciar l'oferta de transport turístic i d'oci". I ho farà amb els mateixos horaris enllaçant Olot i l'hospital amb Riudaura, Les Preses i la Vall d'en Bas. En total, 3.628 usuaris han utilitzat el servei, amb una mitjana de 20 al dia.

El Clic.cat permet els usuaris utilitzar un mitjà de transport, en aquest cas un microbús, amb una reserva prèvia d'un mínim de 15 minuts d'antelació mitjançant l'aplicació mòbil NEMI o trucant per telèfon. Es tracta d'un servei que a les comarques gironines també s'havia implantat amb èxit els últims anys al Gironès i al Pla de l’Estany, i que se segueix establint en zones amb dispersió territorial on no hi ha servei de transport públic regular. El Clic.cat a la Garrotxa dona servei a uns 3.500 habitants, sense comptar la ciutat d'Olot, i és un servei amb punts de parada dispersos que no segueixen sempre la mateixa ruta, sinó que es confecciona depenent de les reserves que hi hagi.