L’Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub i l’entitat ecologista Bufalvent han impulsat un catàleg de rutes subaquàtiques amb l’objectiu de catalogar les visites que organitzen els centres de busseig i, alhora, fer un exercici de divulgació sobre les espècies i els ecosistemes que s’hi poden observar. La coordinadora del projecte, Teresa Marquès, subratlla que tot plegat va lligat amb el manual de bones pràctiques que l’entitat, que engloba 39 empreses dedicades al busseig, va desenvolupar l’any passat. «Hem treballat amb tots els centres per tal de conèixer quines immersions fan i les hem classificat en 12 eixos de biodiversitat marina. Hem fet unes maletes pedagògiques i hem desenvolupat el contingut des del punt de vista dels hàbitats que hem volgut destacar, d’aquesta manera no ho fem per zones. Al final els hàbitats són els mateixos encara que canviïn les zones de la Costa Brava, perquè si parlem de posidònia, per exemple, en trobem a diversos punts», explica.

El funcionament de la ruta Segons apunten des de l’associació, cada eix d’interès s’explica a través d’una immersió especialment emblemàtica en el seu àmbit, i a més a més es realitzarà un catàleg amb totes les altres immersions de la Costa Brava on es pot aprofundir en el mateix eix. Els dotze eixos són: les gorgònies i els coralls; els grans meros; la posidònia; els nudibranquis; biòtops i derelictes (vaixells enfonsats); peixos especials; bancs de peixos; espècies sense caps ni peus; la penombra; petits peixos; depredadors; i neteja del mar. L’exposició dels valors naturals i de com preservar-los es fa a través de diferents materials de suport que es poden trobar online a la pàgina web de l’entitat (www.submarinismocostabrava.com) i de lliure disposició, també en versió per descàrrega i impremta. Com en tots els projectes d’ecoguiatge, la informació disposarà d’il·lustracions i serà rigorosa però amena, apta per a un ús vinculat a activitats de lleure. El resultat, que estarà disponible a partir del setembre, consistirà en l’elaboració d’un catàleg exhaustiu d’entre 150 i 200 immersions dividides per zones i classificades segons els diferents eixos d’interès natural subaquàtic que s’hi poden tractar. Com a material complementari també es disposarà d’un registre on els capbussadors podran afegir totes les immersions que facin fins a completar la seva pròpia ruta. Aquest registre personal d’immersions, segons apunta l’entitat, té un component de fidelització, però l’objectiu fonamental és reivindicar aspectes més desconeguts o poc valorats en la immersió de lleure, plantejant el repte de tancar la ruta completa. Divulgació de l’entorn marí «Crec que és molt interessant perquè hi ha un canvi de paradigma que es veu reflectit en la comunitat de submarinistes que ens agrada saber on som i què passa. A nivell marí la gent cada vegada té més sensibilitat ambiental i amb aquest projecte s’ofereix un recurs que els ajuda a interpretar la ruta que estan fent de manera sostenible i seguint bones pràctiques», apunta Xavier Monell, biòleg marí i responsable de l’entitat de conservació Bufalvent, que ha coliderat el projecte.