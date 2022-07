Segons els models meteorològics actuals, Catalunya ha entrat en un episodi d’alça molt sensible de les temperatures i, amb un cel totalment serè a la majoria del territori català fins, com a mínim, finals de la setmana que ve, els termòmetres tenen via lliure per anar escalant.

El motiu de què les temperatures no parin de pujar és "una massa d’aire càlid d’origen africà impulsada cap a la península per unes baixes pressions a l’Atlàntic", segons l’Aemet (l’agència estatal de meteorologia). La província de Lleida i la vall de l’Ebre a Tarragona és on s’assoliran els pics més alts de temperatura a Catalunya. Amb unes temperatures per sobre dels 35ºC amb la possibilitat que arribin als 40°C o els superin a partir d’aquest mateix dimecres. El Sistema Mundial de Telecomunicacions (SMT) situa en risc molt alt totes les comarques de la província de Lleida a excepció de la Vall d’Aran i Cerdanya. Aquesta última entra en risc alt, junt amb diverses comarques del nord de Catalunya. En risc moderat se situen tres comarques d’interior de la demarcació de Tarragona: Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta. Dijous, es repetirà la mateixa situació i, serà divendres que l’onada de calor arribarà en el punt àlgid a tot el territori català. Tota la Catalunya Central, la província de Lleida, el Pirineu i el Prepirineu tindran un avís de l’SMT per risc molt alt, i la resta del territori entrarà en risc alt ja des de primera hora del matí. A la costa les nits tindran una mínima d’entre 20ºC i 25ºC. Les temperatures es mantindran en la seva franja més alta durant tota la setmana i podrien allargar-se durant la vinent. La durada de l’onada de calor podria ser entre els 10 a 12 dies.