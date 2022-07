La febre per la gastronomia reinventa la fórmula d’èxit dels casals d’estiu

El boom per la gastronomia no ha deixat ningú indiferent. Ni tampoc als nens que, eclipsats per fenòmens mediàtics com MasterChef o Joc de cartes, no han dubtat en agafar un tamboret i començar a esbossar les seves primeres elaboracions. Si fa uns anys Leo Messi i Justin Bieber capitanejaven l'univers de celebrities més consagrades, ara l'elit gastronòmica avança posicions a velocitat de creuer i els més petits ja posen cara a xefs com Jordi Cruz, Joan Roca, Ferran Adrià, Dabiz Muñoz, Martín Berasategui, Dani García o Marc Ribas.

La revolució ja no té aturador. I els casals d'estiu també han volgut agafar la onada. Un dels primers visionaris van ser els propietaris del Campus Cerdanya, amb Sandro Lucarini al capdavant. Feia poc més d'un any que s'havia començat a emetre MasterChef Junior i, «aprofitant la tirada» del programa, van idear un nou concepte de casal d’estiu. «Vam veure que hi començava a haver nens que es declaraven apassionats de la gastronomia i, com que nosaltres teníem molta experiència en la gestió de colònies esportives i de lleure, ens vam posar en contacte amb la productora del talent show (Shine Iberia) per a explotar conjuntament els campaments MasterChef arreu de l’Estat espanyol», explica el director general dels campaments Masterchef i artífex de la idea, Sandro Lucarini. Del 3 al 30 de juliol, Puigcerdà està acollint la 8a edició de l'esdeveniment (l'activitat també es desplega de forma simultània a Cadis, València, Burgos, Ciudad Real i Madrid), per on hi passaran 800 nens de 8 a 16 anys. El 70% dels participants són residents a Catalunya i les Illes Balears, tot i que també s'hi han desplaçat infants i joves procedents de l'Aragó o el País Basc. L’allau de demanda segueix sorprenent als organitzadors. «Les places s’omplen de seguida, al febrer ja hem de penjar el cartell de complet», reconeix.

Durant l'estada, els participants assisteixen cada dia a classes culinàries, on aprenen des d'elaboracions bàsiques a la gestió d'una cuina, passant per tècniques com el buit, les esferificacions o el sifó. A més, competeixen per equips en diversos reptes, que emulen les proves del concurs televisiu. «Estem molt connectats amb el programa», subscriu. I confessa que els responsables del càsting visiten els campaments com a «caçatalents» per a detectar futurs candidats pel programa. A més, comparteixen l'experiència amb exconcursants de l'edició Junior, que hi participen com «un nen més», i també reben la visita dels concursants de l’actual edició del talent show. I, inevitablement, aflora el fenomen fan. «La reacció dels nens és increïble, n’hi ha que esclaten a plorar en veure’ls, d’altres comencen a saltar i a cridar», explica Lucarini. Tot i això, el repte també és pedagògic. «Volem que els nens aprenguin valors, a saber guanyar i a saber perdre, i alhora volem inculcar-los hàbits de vida saludable».

D'altres, han apostat per a posar en valor una altra part de la cadena: els productors locals. És el cas del Campus de Cuina Brutal, ideat per Marc Ribas, que del 3 al 10 de juliol s'ha desplegat a Vilobí d’Onyar. «Vam detectar la necessitat de donar a conèixer als nens tota la feina que s'està fent des del sector primari», assenyala la responsable de marca de Gastronomia Brutal, Berta Mas. Per això, van desplegar un projecte que permetés conèixer als petits productors. Durant l'estada, els 40 participants (de 8 a 16 anys) van visitar una granja ecològica de vaques, van descobrir les ovelles ripolleses (on van aprendre a fer recuit i mató) i van assistir a una subhasta en directe a la Llotja de Palamós per a conèixer la diversitat de peixos del Mediterrani. «Volíem que coneguessin d’on i quan surt tot el que cuinem», explica. A més, també assistien a classes de cuina, on van aprendre des de primeres coccions a hàbits de neteja, passant per la tipologia de talls o elaboracions més complexes com els fumets. «Una de les coses que més ens va sorprendre va ser que la primera nit, sense que es coneguessin, compartien receptes», explica.

Ara, l’objectiu és que el projecte tingui continuïtat durant el curs a través de tallers o colònies «més petites». Tot i això, ja avança que amb el bon sabor de boca que els ha deixat el debut, el campus tindrà segona edició.