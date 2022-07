Els Mossos d'Esquadra van detenir el 18 de juliol dos joves de 24 i 25 a Banyoles per comprar en diferents estancs tabac a través de telèfons mòbils d'alta gamma on tenien targetes de crèdit clonades o robades. L'alerta la va donar la mateixa tarda els treballadors d'un estanc de Porqueres, on els dos homes havien comprat grans quantitats de tabac i havien pagat amb el mòbil però amb diferents targetes. Els nois van insistir que volien comprar-ne més però no els en van vendre davant les sospites que podia tractar-se d'una operació fraudulenta.

Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van localitzar un cotxe estacionat a tocar de l'estanc amb dos nois. Després d'identificar-los, van escorcollar el vehicle. A l'interior hi van trobar 125 paquets de tabac, cigarretes electròniques, sis telèfons mòbils amb cables per carregar i diverses targetes SIM. També hi van localitzar dues gorres. Els joves no van poder acreditar la lícita procedència de cap dels objectes ni tampoc van aportar factures. Per això, els mossos investiguen l'origen i la propietat dels dispositius mòbils d'alta gamma. Els agents els van detenir perquè van constatar que havien pagat la compra a l’estanc, que ascendia a uns 480 euros, amb un telèfon mòbil d'alta gamma a nom d'una altra persona que a més tenia introduïdes diverses targetes que eren clonades i sostretes. Se'ls atribueix un delicte d'estafa. A un d’ells, a més, li atribueixen un delicte d'usurpació de l'estat civil perquè portava un permís de conduir d'una altra persona amb el qual es va acreditar. Els arrestats, sense antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.