L’organisme de Salut de la Diputació de Girona, Dipsalut, potencia enguany la revisió de la salubritat i qualitat de les platges de la Costa Brava. El programa de suport als ajuntaments per a la salubritat de les platges va començar a mitjans del mes de juny amb les primeres visites, preses de mostres de sorra i desinfeccions de dutxes i rentapeus.

Aquest estiu Dipsalut revisa 90 platges de la vintena de municipis del litoral gironí.

Una primera part del Programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges (Pt07) correspon a la prevenció de la legionel·losi. Es fa la neteja i desinfecció de dutxes i rentapeus i s’estableixen accions de manteniment perquè no hi pugui proliferar el bacteri legionel·la. L’altra tasca de l’equip tècnic de Dipsalut és avaluar l’estat higiènic i sanitari de les sorres. Els resultats obtinguts amb el desenvolupament del programa els estius anteriors, mostren, en general, una bona qualitat sanitària de les sorres. També evidencien que les deficiències s’acostumen a concentrar a les zones humides, a les sorres properes de dutxes i altres equipaments, així com en les mostres preses quan hi ha una major afluència d’usuaris.

Vistos aquests resultats recurrents, aquest 2022, el programa incorpora, com a novetat, una pauta de mostrejos en funció del risc, posant un major esforç en el control d’aquells punts que es mostren problemàtics.

El servei de suport als ajuntaments per a la salubritat de les platges també inclou l’elaboració i distribució de material divulgatiu, com ara plafons, amb les recomanacions que han de seguir els usuaris.