El Departament d’Igualtat i Feminismes ha finançat amb més de 12 milions d’euros el desenvolupament de polítiques del seu àmbit a les comarques gironines. Al pressupost hi estan contemplats serveis de resposta d’urgència per a dones en situació de violències masclistes, els Serveis d’informació i Atenció a les Dones, així com els d’Atenció Integral LGTBI+ i, finalment, els serveis relacionats amb polítiques de migracions i acollida.

La consellera Tània Verge va explicar ahir a Girona els detalls d’aquest nou Acord Marc 2022-2025 sobre la coordinació, cooperació i finançament als ens locals per al desplegament de les polítiques del Departament. «El nou acord implica duplicar el pressupost del qual disposen els ens locals gironins», va declarar la consellera. I va afegir: «Les lleis d’igualtat no són recomanacions, són lleis i, per tant, les hem de dotar dels recursos adequats». Suport als consells comarcals A més, l’Acord busca superar les dificultats de finançament dels consells comarcals, subvencionant el 100% de la contractació del personal dels SAI i els SIAD. També s’hi han inclòs consorcis i mancomunitats, expliquen des de la Conselleria, per donar la màxima flexibilitat als ens locals en la prestació dels serveis, com és el cas del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i del Consorci de Benestar Social del Ripollès.