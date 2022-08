La Cerdanya i el Ripollès han portat a terme un projecte de senyalització de les principals rutes per a bicicleta aprofitant els ports de muntanya i les nombroses carreteres de muntanya atractives per als aficionats a aquesta activitat. Per a fer-ho, han comptat amb el món del ciclisme, qui ha treballat conjuntament amb els Consells Comarcals per adequar les apostes a la seva realitat.

A la Cerdanya, el projecte ha estat liderat pel Consell Comarcal en el marc de la voluntat global de la comarca de posicionar-se com un destí turístic de salut. Així, el projecte de senyalització de les principals rutes per a ciclisme de carretera de la Cerdanya té com a objectiu fer visible la comarca com un entorn ideal per a la pràctica d’aquest esport pels residents a la vall i, alhora, pels aficionats d’arreu que busquen un destí turístic esportiu.

Així, en els últims mesos, tècnics del Consell i representants dels clubs ciclistes locals i altres experts en aquest àmbit han definit tretze rutes que han quedat senyalitzades sobre el terreny. Les rutes prioritzen la pujada a ports o entorns emblemàtics de la comarca com ara Estana o Éller per vies que tenen menys trànsit que l’N-260, l’Eix Pirinenc que absorbeix el principal gruix de trànsit a la Cerdanya.

Els rètols que ja han estat instal·lats a les carreteres ofereixen informació important per al ciclista, com ara l’alçada final del coll o població de destí, l’alçada en el punt del rètol, la distància que falta per arribar-hi i el percentatge de desnivell dels quilòmetres següents. L’acte de presentació del projecte va comptar amb la participació de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Marta Subirà, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, el de Fontanals de Cerdanya, Ramon Chia, el president del Consell Comarcal de Cerdanya i alcalde de Bolvir, Isidre Chia i el director del Parc del Cadí Moixeró, Jordi Garcia Petit.

Al seu torn, al Ripollès també ha estat el Consell Comarcal, amb Ripollès Turisme, i treballant conjuntament amb el món ciclista, qui ha apostat per a la col·locació del conjunt de senyalitzacions per facilitar el turisme d’aquest tipus. En concret, l’acció ha estat finançada en el marc del pla de reactivació socioeconòmica Ripollès 30, dotat amb més de 4,5 milions d’euros, que busca donar un nou impuls a l’economia de la comarca mitjançant la consecució de trenta projectes amb horitzó l’any 2030. Pel que fa a aquesta acció, ha tingut un cost de 17.883,80 euros.

El conseller comarcal de Turisme, Xavier Guitart, va detallar que de moment s’han senyalitzat cinc ports de muntanya: el collet de les Barraques, el coll de Burgarès des de la colònia Estabanell, el coll de Jou des de Ribes de Freser, el coll de Jou des de Sant Joan de les Abadesses i el port de Vallter, que ja va senyalitzar mesos enrere Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya però de manera coordinada amb el Consell Comarcal del Ripollès.

En aquest sentit, el president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, va explicar que «aquesta senyalització aportarà més informació als ciclistes, amb la intenció de posar-los facilitats per practicar el seu esport». Concretament, consta d’uns rètols d’inici amb el nom del port, l’altitud, el pendent mitjà, la distància fins al final del cim i l’altitud de la meta. Posteriorment, a cada punt quilomètric hi ha una fita que indica la distància fins al cim i el pendent durant el quilòmetre següent. Per acabar, un cop al final de la ruta, hi ha un rètol amb el nom del port i l’altitud assolida.

A més dels senyals, Ripollès Turisme també assegura que està treballant en l’elaboració d’uns fullets desplegables amb el mapa i la informació dels ports de muntanya. Aquest material, apunten, es posarà a la disposició dels visitants a través de les oficines de turisme i també es podrà descarregar al web ripollesturisme.cat.

Coordinació amb el món ciclista

La coordinació amb el món ciclista ha servit perquè aquest pugui fer les seves aportacions al projecte, i per exemple, s’ha aprofitat en aquest sentit per conscienciar els conductors que la calçada no és només per als vehicles motoritzats, sinó que cal tenir present la presència dels ciclistes. I que, especialment, són en carreteres molt freqüentades per ciclistes, amb traçats sinuosos, pendents pronunciats i de vegades no són gaire amples, segons detallen.