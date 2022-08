L’alta velocitat internacional no s’atura a Girona

Malgrat les queixes constants dels viatgers d’alta velocitat entre Figueres, Girona i Barcelona per la reducció de freqüències, els passatgers gironins no tindran, almenys a curt termini, alternatives a Renfe. I és que, a hores d’ara, les companyies internacionals d’alta velocitat no s’aturen ni tenen previst aturar-se a les estacions de Girona i Figueres. La francesa Ouigo, filial de SNCF, opera des de l’any passat a Espanya, però només fa el recorregut entre Barcelona i Madrid amb parades a Tarragona i Saragossa, tot i que a partir de l’octubre se li sumarà el tram València-Madrid. Aquesta tardor també començarà a operar Iryo, companyia privada d’alta velocitat operada per Air Nostrum i Trenitalia, que de moment tampoc preveu posar Girona al seu mapa. Preguntades per usuaris a les xarxes socials, les dues companyies no tanquen la porta a operar des de Girona en el futur, però totes dues deixen clar que no entra en els seus plans fer-ho de forma immediata.

Així doncs, malgrat la liberalització del servei d’alta velocitat a Espanya, els gironins segueixen depenent, exclusivament, dels serveis de Renfe,que ofereix alta velocitat de llarga distància, Avant (per al trajecte Girona-Barcelona) i Avlo, que és l’alta velocitat de baix cost. El problema és que, arran de la pandèmia, Renfe en va reduir les freqüències, que no s’han acabat de recuperar. Actualment hi ha deu circulacions diàries entre Girona i Barcelona, mentre que abans de la covid-19 n’hi havia quinze. Renfe primer va explicar que recuperaria les freqüències a mesura que incrementés la demanda, mentre que després va argumentar que la pandèmia havia provocat un retard en la formació dels nous maquinistes. La companyia havia assegurat que recuperaria totes les freqüències el juny de 2022, però finalment això no ha estat possible. Ara mateix no hi ha data per a la recuperació de les cinc freqüències que falten, cosa que genera indignació entre els usuaris, que es queixen que els trens sovint van molt plens i no troben seient. També partits polítics com ERC i Junts han reclamat en diverses ocasions que es recuperin les freqüències.

I això que, segons dades del Ministeri de Transports, la línia ferroviària entre Girona i Barcelona fa anys que és la línia de mitja distància més utilitzada de tot l’Estat. Però ni tan sols aquest fet ha estat prou atractiu co m perquè les alternatives a Renfe optin per aturar-se a Girona o Figueres. Un dels principals problemes és que, habitualment, les companyies internacionals prioritzen la venda de seients per a llargs recorreguts, com passa per exemple amb la francesa SNCF, que fins a finals d’any opera el servei conjuntament amb Renfe. La manca de places d’Avant ha estat, precisament, una de les queixes recurrents entre els usuaris del TAV entre Figueres, Girona i Barcelona.

Ouigo, que és la companyia d’alta velocitat «low cost» de la francesa SNCF, va començar a operar a Espanya l’any passat, arran de la liberalització del servei. Va començar pel corredor més rendible, entre Barcelona i Madrid, fent parades a Saragossa i Tarragona. De moment no ha donat senyals de voler aturar-se a Girona, tot i que el seu missatge, quan és preguntada a Twitter per aquesta qüestió, és que tothom estigui atent a les seves xarxes de cara a futurs destins. De moment, però, l’únic destí nou que ha sumat és València-Madrid, que començarà a operar el 7 d’octubre.

I pel proper mes de novembre està previst que comenci a operar també a Espanya la companyia privada Iryo, que ha anunciat tres recorreguts: Barcelona-Saragossa-Madrid, Madrid-Conca-València i Madrid-Còrdova-Sevilla. Preguntada també a les xarxes socials sobre la possibilitat d’arribar a Girona, la resposta és la següent: «Girona i Figueres no formen part de la nostra primera fase d’operacions, però sempre estem explorant noves oportunitats que donin resposta a peticions com aquesta». Des de Girona i Figueres caldrà seguir esperant, doncs, per veure ampliada l’oferta d’alta velocitat. Almenys, de moment.