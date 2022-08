L’Ajuntament d’Olot va presentar el cartell de la propera edició de les Festes del Tura. El disseny és obra del jove barceloní Eloi Casanovas, i va ser escollit entre una cinquantena de propostes. Inspirat en el modernisme, el dibuix recupera la figura de la geganta com a protagonista, lluint la seva característica capa vermella.

L’autor del cartell, que és conservador i restaurador de béns culturals i aquest any s’ha graduat per la UB en escultura sobre fusta, va explicar què l’havia inspirat: «Crec que la ciutat denota certs elements modernistes i, personalment, és un estil que m’agrada molt. Penso que és un estil que podia quedar molt bé com a idea».

La presentació del cartell va fer-se en un acte presentat per Agustí Arboç, regidor de Festes, que considera «un orgull per la ciutat que veïns i veïnes de fora d’Olot s’interessin per la Festa Major de la ciutat i siguin capaços de copsar el passat modernista, la història artística de la ciutat i l’essència pictòrica i cartellista».

Els pregoners per a les festess seran els escultors de faràndula olotina Tavi Algueró i Àngel Rigall.