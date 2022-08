El jove detingut aquest dilluns acusat de robar 600 metres de cable de fibra òptica a les línies d'alta velocitat, ha quedat en llibertat. L'home, de 19 anys, ha comparegut aquest dimarts davant un jutge de guàrdia del Vendrell, que l'ha deixat en llibertat provisional amb cautelars de retirada de passaport, prohibició de sortir del territori i personació setmanal davant l'autoritat judicial. Els Mossos el van enxampar in fraganti a Santa Oliva (Baix Penedès), el punt on hi va haver el robatori que va causar el col·lapse de l'AVE. El cos policial no va descartar més detencions.